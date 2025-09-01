Apple готовит к выпуску iOS 18.7 | The GEEK
Apple готовит к выпуску iOS 18.7

Обновление станет одним из последних для iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Компания Apple работает над обновлением iOS 18.7. Об этом сообщает MacRumors, ссылаясь на логи своего сайта.

Основное внимание в апдейте будет уделено устранению уязвимостей и повышению безопасности. Значительных изменений ждать не стоит.

Важно отметить, что iOS 18.7 станет одним из последних обновлений для iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Эти модели не получат iOS 26 и постепенно перестанут поддерживаться.

Ожидается, что релиз iOS 18.7 состоится в сентябре, одновременно с выходом iOS 26.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

