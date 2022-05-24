Представлены бюджетные наушники Redmi Buds 4 и Buds 4 Pro

Компания Xiaomi сегодня выпустила долгожданный браслет Mi Band 7 и производительные «средняки» Redmi Note 11T Pro. Следом за ними были представлены TWS-наушники Redmi Buds 4 и Buds 4 Pro.

Оба устройства оснащены 10-мм динамическими драйверами, модулем Bluetooth 5.2, поддержкой функции прозрачности и защитой по стандарту IP54. Младшая модель предлагает шумоподавление на 35 дБ, а Redmi Buds 4 Pro обеспечивают шумоподавление до 43 дБ и оснащены низкой задержкой звука 59 мс.

Время автономной работы Redmi Buds 4 составляют 30 часов, а Buds 4 Pro – 36 часов.

Стоимость Redmi Buds 4 составляет около $30. Старшая модель Buds 4 Pro обойдётся в $55. Наушники будут доступны в Китае с 30 мая.

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