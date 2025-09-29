Алиса и умные устройства: сентябрьское обновление Яндекса | The GEEK
Алиса и умные устройства: сентябрьское обновление Яндекса

Алиса в сентябре: новые фишки для камер, оживление фото и запуск в Telegram.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 13:02

Яндекс расширил возможности умных устройств и нейросети Алисы. В сентябре обновления получили умная IP-камера, Станции и даже чат-бот Алисы, который теперь доступен в мессенджерах.

Новые функции IP-камеры

  • Скачивание и удаление видео: можно сохранять короткие ролики до 2 минут или вырезать нужные фрагменты.
  • Уведомления о состоянии SD-карты: камера предупредит, если карта повреждена или не подходит.
  • Звонки на Станцию рядом с камерой: во время трансляции можно сразу поговорить с человеком рядом с колонкой, не прерывая просмотр.

В октябре владельцы Станции Дуо Макс получат отдельное приложение «Камеры», а пользователи Яндекс Модуля смогут смотреть трансляцию на ТВ.

«Оживление» фото в Алисе

Теперь в чате с Алисой можно загрузить картинку и добавить к ней движение — например, оживить старую фотографию, создать анимацию для аватара или превратить рисунок в мини-мультфильм.

Алиса в мессенджерах

Сентябрь также принёс запуск чат-бота Алисы в Telegram и Max. В мессенджерах нейросеть на базе YandexGPT 5.1 Pro помогает:

  • решать задачи по школьным предметам;
  • анализировать документы;
  • работать с изображениями;
  • писать и пересказывать тексты;
  • генерировать картинки.
Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
