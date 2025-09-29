Алиса и умные устройства: сентябрьское обновление Яндекса

Яндекс расширил возможности умных устройств и нейросети Алисы. В сентябре обновления получили умная IP-камера, Станции и даже чат-бот Алисы, который теперь доступен в мессенджерах.
Новые функции IP-камеры
- Скачивание и удаление видео: можно сохранять короткие ролики до 2 минут или вырезать нужные фрагменты.
- Уведомления о состоянии SD-карты: камера предупредит, если карта повреждена или не подходит.
- Звонки на Станцию рядом с камерой: во время трансляции можно сразу поговорить с человеком рядом с колонкой, не прерывая просмотр.
В октябре владельцы Станции Дуо Макс получат отдельное приложение «Камеры», а пользователи Яндекс Модуля смогут смотреть трансляцию на ТВ.
«Оживление» фото в Алисе
Теперь в чате с Алисой можно загрузить картинку и добавить к ней движение — например, оживить старую фотографию, создать анимацию для аватара или превратить рисунок в мини-мультфильм.
Алиса в мессенджерах
Сентябрь также принёс запуск чат-бота Алисы в Telegram и Max. В мессенджерах нейросеть на базе YandexGPT 5.1 Pro помогает:
- решать задачи по школьным предметам;
- анализировать документы;
- работать с изображениями;
- писать и пересказывать тексты;
- генерировать картинки.
Комментарии в Телеграм