Алиса и умные устройства: сентябрьское обновление Яндекса

Яндекс расширил возможности умных устройств и нейросети Алисы. В сентябре обновления получили умная IP-камера, Станции и даже чат-бот Алисы, который теперь доступен в мессенджерах.

Новые функции IP-камеры

Скачивание и удаление видео : можно сохранять короткие ролики до 2 минут или вырезать нужные фрагменты.

: можно сохранять короткие ролики до 2 минут или вырезать нужные фрагменты. Уведомления о состоянии SD-карты: камера предупредит, если карта повреждена или не подходит.

Звонки на Станцию рядом с камерой: во время трансляции можно сразу поговорить с человеком рядом с колонкой, не прерывая просмотр.

В октябре владельцы Станции Дуо Макс получат отдельное приложение «Камеры», а пользователи Яндекс Модуля смогут смотреть трансляцию на ТВ.

«Оживление» фото в Алисе

Теперь в чате с Алисой можно загрузить картинку и добавить к ней движение — например, оживить старую фотографию, создать анимацию для аватара или превратить рисунок в мини-мультфильм.

Алиса в мессенджерах

Сентябрь также принёс запуск чат-бота Алисы в Telegram и Max. В мессенджерах нейросеть на базе YandexGPT 5.1 Pro помогает: