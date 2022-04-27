AliExpress перестал принимать к оплате карты санкционных российских банков

AliExpress больше не принимает к оплате карты российских банков, которые попали под санкции. При попытке оплатить товар с карты Visa «Сбера» или ВТБ, происходит отказ со стороны китайской площадки. Карты других банков, например «Тинькофф» продолжают принимать и ими можно оплачивать. В чём мы убедились лично.

Некоторые читатели The GEEK отмечают, что AliExpress вообще перестал принимать российские карты к оплате. В этом случае рекомендуется оплачивать покупки при помощи QIWI или счёта мобильного телефона.

При оформлении заказа на AliExpress нужно выбрать способ оплаты «QIWI». Вы получите счёт на QIWI в долларах, который можно оплатить рублями при помощи российской банковской карты. Система автоматически конвертирует средства и возьмет комиссию в размере 0,95% от суммы покупки.

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