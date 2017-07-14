Кэшбэк по-настоящему: выбираем лучший сервис

С каждым днём кэшбэк-сервисы в России становятся всё популярнее. Это неудивительно, разве никогда не хотелось получать деньги за то, что вы их тратите на покупки? Что же, полная стоимость покупки не вернётся, а вот её малую часть вполне реально получить обратно. Речь пойдет не о популярных банковских картах, которые так активно пиарят по всем возможным канал, а куда гораздо проще и интересней – кэшбэк-сервисах.
Предлагаю ознакомиться с самыми популярными и проверенными в России сервисами, чтобы наконец ответить на вопрос «А какой кэшбэк будет выгодней?».
Biglion
Biglion большинство воспринимают как сервис с купонами и скидками, хотя это еще выгодный кэшбек-сервис. Запустился он относительно недавно – осенью 2017, но уже сотрудничает с около 800 магазинами и насчитывает более 2 миллионов зарегистрированных пользователей.
Для вывода кэшбэка с Biglion, предлагаются следующие способы:
- На баланс в сервисе для покупки купонов
- Банковская карта
Как и полагается у сервиса есть собственное расширения для популярных браузеров, которое напомнит о активации кэшбэка в интернет-магазине.
Особенности сервиса:
- TURBO-кэшбэк – ускоренное зачисление кэшбэка на баланс сразу после совершения покупки, достаточно прислать фото или скриншот с подтвержденной оплатой.
- Кэшбэк по чеку из обычного магазина. Очень удобный способ вернуть деньги за покупки в супермаркете.
- Кэшбэк зачисляется на баланс с которого можно приобрести купоны.
- Расширение для популярных браузеров
- Наличие партнерской программы
- Вывод средств без минимального порога
Сервис предоставляет следующий процент выплат от стоимости товара:
- AliExpress: до 6,2%
- Booking: до 3,2%
- ASOS: до 6,4%
- iHerb: до 3,2%
- М.Видео: до 2,08%
Biglion один из тех сервисов, который отдает пользователю высокий кэшбэк. Дополнительные фишки в виде кэшбэка из обычных магазинов и быстрое зачисление – делает его одним из самых интересных сервисов на рынке.
ALME.ru
ALME.ru это сервис, представляющий одну из самых высоких кэшбэк ставок. ALME работает с 2016 года и сотрудничает с более 900 магазинами. В сервисе зарегистрировано больше 50 тысяч пользователей и совершено более 200 тысяч заказов.
Чтобы вывести кэшбэк с ALME, предлагается несколько способов:
- На счёт мобильного телефона
- Webmoney WMR
- Яндекс.Деньги
- Кошелёк QIWI
- На банковский счёт или карту
Минимальная сумма для вывода денег – 500 рублей, максимальная сумма не ограничена. В любое время можно вывести суммы кратные 500.
У этого сервиса, как и у многих других, существует расширение для браузера. Оно всегда напомнит, что есть возможность получить кэшбэк, как только пользователь окажется на сайте магазина-партнёра. Это очень удобно, ведь невозможно запомнить все 900 магазинов.
У ALME регулярно появляются специальные промокоды для повышения процента кэшбэка.
Так же у этого сервиса есть «Гарантия высокого кэшбэка» – если пользователь найдёт ставку выше, он может сообщить об этом в ALME и сервис поднимет ставку.
Сервис предоставляет следующий процент выплат от стоимости товара:
- AliExpress: до 7%
- Booking: до 5,9%
- ASOS: нет
- iHerb: до 2,8%
- М.Видео: до 12,1%
Перед каждой покупкой нужно перейти с ALME на сайт выбранного магазина или произвести активацию с помощью расширения для браузера.
Скидки сервиса в формате кэшбэк настолько высоки, что может быть достаточно одной покупки, чтобы преодолеть минимальный порог для вывода.
Kopikot
Крупный кэшбэк сервис, входящий в состав финской компании Bonusbay. Под её началом находятся аналогичные сервисы в Туриии, Швеции и конечно же в Финляндии, где размещён их главный офис. Это был один из первых сервисов подобного характера в России.
Kopikot сотрудничает с множеством интернет-магазинов, а если быть точнее, то с 4403. Ни у одного другого кэшбэк-сервиса нет такого разнообразия. На сайте представлено свыше 1000 брендов. По статистике сервиса, его услугами воспользовались более 3 млн человек, а выплаченный кэшбэк пользователям по всему миру составляет более 100 млн. рублей. Такие цифры внушают доверие.
Чтобы вывести кэшбэк с Kopikot, предлагаются следующие способы:
- WebMoney
- Мобильный телефон
- Яндекс.Деньги
- Visa или MasterCard
- PayPal
- QIWI
Как и многие другие кэшбэк-сервисы, Kopikot имеет минимальную сумму для вывода денег,этим не удивишь.Чтобы вывести накопленные на Kopikot средства необходима сумма в размере 500 рублей на балансе сервиса.
Стоит отметить следующие приятные особенности сервиса:
- Большой опыт работы на рынке кешбэк-услуг
- Надежная система безопасности
- Хорошо налаженная работа службы поддержки
- Наличие магазинов с повышенным кэшбэком
- Расширение для браузера
- Есть промокоды, позволяющие увеличить процент выплаты
Данный сервис предоставляет следующий процент выплат от стоимости товара:
- AliExpress: до 6%
- Booking: до 3,2%
- ASOS: до 4%
- iHerb: до 3%
- М.Видео: до 1,6%
Также нужно отметить, что для получения кэшбэка есть ряд особых условий, с которыми можно ознакомиться на сайте:
- При оформлении покупки нельзя открывать дополнительные окна в браузере
- Вывод средств возможен только при накоплении суммы свыше 500 рублей
В целом Kopikot вполне отличный сервис для кешбека, дизайн сайта конечно не отличается какими-либо наворотами, но интерфейс вполне будет понятен и неопытным пользователям.
LetyShops
Ещё один крупный кэшбэк сервис, запущенный в 2014 году. На нём представлено более 900 магазинов. Сервис насчитывает более 4 000 000 пользователей, а общая сумма выплат составляет 484 075 081 руб. Количество представленных на сайте магазинов, конечно, меньше чем у Kopikot, но тоже не маленькое.
Сервис поддерживает всем хорошо знакомые и удобные варианты для вывода средств:
- WebMoney
- Мобильный телефон
- Яндекс.Деньги
- Visa или MasterCard
- PayPal
- QIWI
Кэшбэк с популярных сайтов:
- AliExpress: до 6%
- Booking: до 3,6%
- ASOS: до 4,8%
- iHerb: до 3%
- М.Видео: до 9%
С этим сервисом вы получите свои деньги вскоре после подтверждения получения посылки. И опять, минимальная сумма для вывода денег. Она составляет 500 рублей. Разумеется есть и максимальная сумма выводы – 10 000 рублей. При достижении лимита оставшиеся средства можно будет вывести уже на следующий день.
LetyShops отличается от остальных сервисов особенно прибыльными программа лояльности. На сегодняшний день их всего две:
- Прямая партнёрская программа «Приведи друга». Вы сможете получать 15% от суммы каждого кэшбэка.
- Партнёрская программа в сотрудничестве для вебмастеров Admitad. Здесь вы будете получать 15 рублей за каждого зарегистрированного пользователя, который подтвердит свой емейл, а также 50% от дохода сервиса по всем привлечённым клиентам.
Для повышения процента кэшбэка также можно воспользоваться купонами от LetyShops с их помощью можно поднять процент кешбека на 10-40%. Ещё одним способом является приобретение премиум-аккаунта с 30% увеличением кэшбэка. Месячная подписка обойдётся вам в 150 рублей, это хороший вариант, если вы собираетесь делать много покупок онлайн.
При использовании сайта нужно помнить, что кэшбэк не зачисляется за
- Подарочные сертификаты
- Товары с доставкой из России и товары категории Молл
- Пополнение мобильного счета в приложении Aliexpress
Так же перед каждой покупкой необходимо совершать переход с LetyShops на сайт выбранного вами магазина или производить активацию с помощью расширения для браузера. Сервис давно себя зарекомендовал и имеет вполне приятным дизайн сайта.
QIWI Bonus
Видимо QIWI надоело смотреть на рынок кешбек-сервисов и они решили запустить свой назвав его QIWI Bonus. Достаточно молодой кэшбэк-cервис, который был основан лишь в 2016 году . Количество магазинов здесь меньше чем в двух других представленных кэшбэк-сервисах более 159, кэшбэк на момент открытия был высокий, но сейчас практически сравнялся со своими конкурентами. У QIWI Bonus свыше 160 000 постоянных пользователей. Выплаты кэшбэка уже составили более 5,5 миллионов рублей. Это самые крупные цифры из представленных сервисов.
Данный кэшбэк-сервис не порадует разнообразием возможностей по выводу средств. В вашем распоряжении только QIWI кошелёк. Но у QIWI Bonus есть другой плюс – оперативность вывода средств и отсутствие минимальной суммы на счёте сервиса для вывода средств. Для удобности можно оформить одноименную пластиковую карту и получать кэшбэк напрямую.
Кэшбэк с популярных магазинов:
- AliExpress: до 6%
- Booking: до 3,2%
- ASOS: до 6,4%
- iHerb: нет
- М.Видео: до 1,8%
Дизайн сайта весьма простой и складывается такое впечатление, что не до конца доделан. Также у сервиса отсутствуют какие-либо программы лояльности и расширения для браузера, что делает использование сервиса неудобным.
Итого
Каждый сервис обладает своими преимуществами и недостатками. Пожалуй, первое место делят LetyShops и Kopikot, сервисы схожи функционалом и различия между ними только в размере комиссии. Но вот QIWI Bonus пока до всех сервисов недотягивает, особенно с выводом только на собственный счет внутри системы и “удобством” для пользователя.
Комментарии
Как только Копикот появился сразу на него) Другие как то не привлекают, особенно от киви, который воообще без плюсов весомых)))
LetyShop больше нравится, дизайн куда интересней и приятней и сам сайт по себе более интересный и не такой черный.
Лол какой киви? Сбербанк спасибо ещё приведите. E*n.*z посмотрите посещаемость кэшбэк сервиса. Побольше копикота вашего.
Ребята, посмотрите на megabonus – здесь самый большой кэшбэк в 50+ магазинах, моментальный вывод денег и качественное начисление кэшбэка. Странно, что этот кэшбэк-сервис не попал в обзор.
САХАР – карта новая но уже проявила себя отлично. Рекомендую ознакомиться заинтересованным в экономии
Пользуюсь Мегабонусом, очень нравится, Непонятно почему сравнили только два сервиса, хотя их намноооогобольше
Когда-то принял решение уйти с лету и пользоваться только киви бонусом, итог оказался печальный. Все мои товары, которые я заказал на алике – просто не засчитались. Техподдержка сказала, что не было никакого перехода и прочее. С тех пор Киви забросил и связываться с ними нет желания, не зря недоверия вызвала главная страница.
Подборку видать обновили перед праздниками, раз активно форсят её. Но их всех мне нравится Летушоп, а Биглион порадовал возвратом от чека.
Давайте халву и тинькоф блек сюда еще запихайте :D
Сахаром пользовалась моя подружка, а я над ней подшучивала. Но неделю назад и я вступила в ряды «сахарного комсомола». Шучу, конечно, никакого комсомолка тут нет, только выгодные бонусы, которые я уже потратила на новые носки для любимого мужа. Единственное неудобство, что очень нужна привязка к нескольким браузерам, иначе с телефона не могу пользоваться. Надеюсь, что так скоро и будет.