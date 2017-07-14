Кэшбэк по-настоящему: выбираем лучший сервис

С каждым днём кэшбэк-сервисы в России становятся всё популярнее. Это неудивительно, разве никогда не хотелось получать деньги за то, что вы их тратите на покупки? Что же, полная стоимость покупки не вернётся, а вот её малую часть вполне реально получить обратно. Речь пойдет не о популярных банковских картах, которые так активно пиарят по всем возможным канал, а куда гораздо проще и интересней – кэшбэк-сервисах.

Предлагаю ознакомиться с самыми популярными и проверенными в России сервисами, чтобы наконец ответить на вопрос «А какой кэшбэк будет выгодней?».

Biglion

Biglion большинство воспринимают как сервис с купонами и скидками, хотя это еще выгодный кэшбек-сервис. Запустился он относительно недавно – осенью 2017, но уже сотрудничает с около 800 магазинами и насчитывает более 2 миллионов зарегистрированных пользователей.

Для вывода кэшбэка с Biglion, предлагаются следующие способы:

На баланс в сервисе для покупки купонов

Банковская карта

Как и полагается у сервиса есть собственное расширения для популярных браузеров, которое напомнит о активации кэшбэка в интернет-магазине.

Особенности сервиса:

TURBO-кэшбэк – ускоренное зачисление кэшбэка на баланс сразу после совершения покупки, достаточно прислать фото или скриншот с подтвержденной оплатой.

Кэшбэк по чеку из обычного магазина. Очень удобный способ вернуть деньги за покупки в супермаркете.

Кэшбэк зачисляется на баланс с которого можно приобрести купоны.

Расширение для популярных браузеров

Наличие партнерской программы

Вывод средств без минимального порога

Сервис предоставляет следующий процент выплат от стоимости товара:

AliExpress: до 6,2%

Booking: до 3,2%

ASOS: до 6,4%

iHerb: до 3,2%

М.Видео: до 2,08%

Biglion один из тех сервисов, который отдает пользователю высокий кэшбэк. Дополнительные фишки в виде кэшбэка из обычных магазинов и быстрое зачисление – делает его одним из самых интересных сервисов на рынке.

ALME.ru

ALME.ru это сервис, представляющий одну из самых высоких кэшбэк ставок. ALME работает с 2016 года и сотрудничает с более 900 магазинами. В сервисе зарегистрировано больше 50 тысяч пользователей и совершено более 200 тысяч заказов.

Чтобы вывести кэшбэк с ALME, предлагается несколько способов:

На счёт мобильного телефона

Webmoney WMR

Яндекс.Деньги

Кошелёк QIWI

На банковский счёт или карту

Минимальная сумма для вывода денег – 500 рублей, максимальная сумма не ограничена. В любое время можно вывести суммы кратные 500.

У этого сервиса, как и у многих других, существует расширение для браузера. Оно всегда напомнит, что есть возможность получить кэшбэк, как только пользователь окажется на сайте магазина-партнёра. Это очень удобно, ведь невозможно запомнить все 900 магазинов.

У ALME регулярно появляются специальные промокоды для повышения процента кэшбэка.

Так же у этого сервиса есть «Гарантия высокого кэшбэка» – если пользователь найдёт ставку выше, он может сообщить об этом в ALME и сервис поднимет ставку.

Сервис предоставляет следующий процент выплат от стоимости товара:

AliExpress: до 7%

Booking: до 5,9%

ASOS: нет

iHerb: до 2,8%

М.Видео: до 12,1%

Перед каждой покупкой нужно перейти с ALME на сайт выбранного магазина или произвести активацию с помощью расширения для браузера.

Скидки сервиса в формате кэшбэк настолько высоки, что может быть достаточно одной покупки, чтобы преодолеть минимальный порог для вывода.

Kopikot

Крупный кэшбэк сервис, входящий в состав финской компании Bonusbay. Под её началом находятся аналогичные сервисы в Туриии, Швеции и конечно же в Финляндии, где размещён их главный офис. Это был один из первых сервисов подобного характера в России.

Kopikot сотрудничает с множеством интернет-магазинов, а если быть точнее, то с 4403. Ни у одного другого кэшбэк-сервиса нет такого разнообразия. На сайте представлено свыше 1000 брендов. По статистике сервиса, его услугами воспользовались более 3 млн человек, а выплаченный кэшбэк пользователям по всему миру составляет более 100 млн. рублей. Такие цифры внушают доверие.

Чтобы вывести кэшбэк с Kopikot, предлагаются следующие способы:

WebMoney

Мобильный телефон

Яндекс.Деньги

Visa или MasterCard

PayPal

QIWI

Как и многие другие кэшбэк-сервисы, Kopikot имеет минимальную сумму для вывода денег,этим не удивишь.Чтобы вывести накопленные на Kopikot средства необходима сумма в размере 500 рублей на балансе сервиса.

Стоит отметить следующие приятные особенности сервиса:

Большой опыт работы на рынке кешбэк-услуг

Надежная система безопасности

Хорошо налаженная работа службы поддержки

Наличие магазинов с повышенным кэшбэком

Расширение для браузера

Есть промокоды, позволяющие увеличить процент выплаты

Данный сервис предоставляет следующий процент выплат от стоимости товара:

AliExpress: до 6%

Booking: до 3,2%

ASOS: до 4%

iHerb: до 3%

М.Видео: до 1,6%

Также нужно отметить, что для получения кэшбэка есть ряд особых условий, с которыми можно ознакомиться на сайте:

При оформлении покупки нельзя открывать дополнительные окна в браузере

Вывод средств возможен только при накоплении суммы свыше 500 рублей

В целом Kopikot вполне отличный сервис для кешбека, дизайн сайта конечно не отличается какими-либо наворотами, но интерфейс вполне будет понятен и неопытным пользователям.

LetyShops

Ещё один крупный кэшбэк сервис, запущенный в 2014 году. На нём представлено более 900 магазинов. Сервис насчитывает более 4 000 000 пользователей, а общая сумма выплат составляет 484 075 081 руб. Количество представленных на сайте магазинов, конечно, меньше чем у Kopikot, но тоже не маленькое.

Сервис поддерживает всем хорошо знакомые и удобные варианты для вывода средств:

WebMoney

Мобильный телефон

Яндекс.Деньги

Visa или MasterCard

PayPal

QIWI

Кэшбэк с популярных сайтов:

AliExpress: до 6%

Booking: до 3,6%

ASOS: до 4,8%

iHerb: до 3%

М.Видео: до 9%

С этим сервисом вы получите свои деньги вскоре после подтверждения получения посылки. И опять, минимальная сумма для вывода денег. Она составляет 500 рублей. Разумеется есть и максимальная сумма выводы – 10 000 рублей. При достижении лимита оставшиеся средства можно будет вывести уже на следующий день.

LetyShops отличается от остальных сервисов особенно прибыльными программа лояльности. На сегодняшний день их всего две:

Прямая партнёрская программа «Приведи друга». Вы сможете получать 15% от суммы каждого кэшбэка.

Партнёрская программа в сотрудничестве для вебмастеров Admitad. Здесь вы будете получать 15 рублей за каждого зарегистрированного пользователя, который подтвердит свой емейл, а также 50% от дохода сервиса по всем привлечённым клиентам.

Для повышения процента кэшбэка также можно воспользоваться купонами от LetyShops с их помощью можно поднять процент кешбека на 10-40%. Ещё одним способом является приобретение премиум-аккаунта с 30% увеличением кэшбэка. Месячная подписка обойдётся вам в 150 рублей, это хороший вариант, если вы собираетесь делать много покупок онлайн.

При использовании сайта нужно помнить, что кэшбэк не зачисляется за

Подарочные сертификаты

Товары с доставкой из России и товары категории Молл

Пополнение мобильного счета в приложении Aliexpress

Так же перед каждой покупкой необходимо совершать переход с LetyShops на сайт выбранного вами магазина или производить активацию с помощью расширения для браузера. Сервис давно себя зарекомендовал и имеет вполне приятным дизайн сайта.

QIWI Bonus

Видимо QIWI надоело смотреть на рынок кешбек-сервисов и они решили запустить свой назвав его QIWI Bonus. Достаточно молодой кэшбэк-cервис, который был основан лишь в 2016 году . Количество магазинов здесь меньше чем в двух других представленных кэшбэк-сервисах более 159, кэшбэк на момент открытия был высокий, но сейчас практически сравнялся со своими конкурентами. У QIWI Bonus свыше 160 000 постоянных пользователей. Выплаты кэшбэка уже составили более 5,5 миллионов рублей. Это самые крупные цифры из представленных сервисов.

Данный кэшбэк-сервис не порадует разнообразием возможностей по выводу средств. В вашем распоряжении только QIWI кошелёк. Но у QIWI Bonus есть другой плюс – оперативность вывода средств и отсутствие минимальной суммы на счёте сервиса для вывода средств. Для удобности можно оформить одноименную пластиковую карту и получать кэшбэк напрямую.

Кэшбэк с популярных магазинов:

AliExpress: до 6%

Booking: до 3,2%

ASOS: до 6,4%

iHerb: нет

М.Видео: до 1,8%

Дизайн сайта весьма простой и складывается такое впечатление, что не до конца доделан. Также у сервиса отсутствуют какие-либо программы лояльности и расширения для браузера, что делает использование сервиса неудобным.

Итого

Каждый сервис обладает своими преимуществами и недостатками. Пожалуй, первое место делят LetyShops и Kopikot, сервисы схожи функционалом и различия между ними только в размере комиссии. Но вот QIWI Bonus пока до всех сервисов недотягивает, особенно с выводом только на собственный счет внутри системы и “удобством” для пользователя.