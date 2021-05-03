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Мнение

Clubhouse скоро выйдет на Android, но кому он уже нужен?

Помните сколько было шума вокруг Клабхауса? Каждый пользователь iOS, который получал инвайт в беседку, сразу делал скриншот и выкладывал в историю Инстаграма. Следом, другие начинали просить инвайт и проходили в столь тайный Clubhouse.

Буквально через месяц, хайп начал утихать, большинство не хотело пристально слушать в прямом эфире чьи-либо рассказы, а возможность записи и перемотки отторгало всё больше людей от приложения.

Сейчас на дворе май, разработчики обновили Clubhouse. Новые функции нам не особо интересны, а вот в списке обновлений присутствует следующий пункт:

Версия для Android еще не работает, но мы начали бета-тестирование для нескольких дружественных тестировщиков. Если вы слышите, что кто-то используют официальное приложения Clubhouse для Android, пожалуйста, окажите им теплый прием! Мы не можем дождаться, чтобы приветствовать больше Android-пользователей в Clubhouse в ближайшие недели. 🙂

Проще говоря, сейчас происходит закрытое тестирование бета-версии для Android и совсем скоро может появиться открытый бета-тест или состояться официальный релиз.

Поможет ли выход Clubhouse на Android вернуть его популярность или окажется никому не нужным? Вопрос времени.

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Источник:
The GEEK
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