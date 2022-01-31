Обзор планшета Samsung Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition

Сегодняшний рынок планшетов не такой разнообразный, как этого хотелось и тем более, что тут говорить про мобильные устройства, которые были разработаны с ориентиром на детей. Думаю, многим современным родителям знакомо, когда ребёнок пытается “отжать” смартфон или планшет. Особенно, страшно выглядит ситуация, когда в руки ребёнка попадает дорогое устройство.
И тут на сцену врывается Samsung со своей новинкой в виде детского планшета Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition. И родители и дети будут довольны. Почему? Расскажу далее.
Характеристики
- Модель: Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition
- Габариты (ВxШxТ): 212.5×124.7×8.0 мм, 366 г
- Дисплей: 8,7″, (1340×800), TFT
- Процессор: Mediatek Helio P22t
- Камера основная: 8 МП
- Камера фронтальная: 2 Мп
- Память: 3 ГБ оперативной, 32 постоянной
- Батарея: 5100 мАч, быстрая зарядка 15 Вт
- ОС: Android 11, оболочка One UI 3.1
- Связь: Wi-Fi 2,4+5,0 ГГц, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo
- NFC: нет
- Защита от воды: нет
- Сканер: нет
- Стоимость: 14 990 рублей
Комплектация
Поставляется детский планшет Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition в яркой коробке зеленого цвета. По всей её площади красуются всеми любимые смешарики.
Внутри коробки находится планшет Galaxy Tab A7 Lite черно-серебристого цвета, зарядный шнур, адаптер на 5 Вт, документация, чехол и наклейки. Особо выделяется из всего перечисленного яркий чехол и стикеры со смешариками. Выглядит всё это, действительно, классно.
Тот самый чехол
Как сделать планшет детским? Дать ему особенный чехол, который будет выделяться не только ярким цветом корпуса, но и защитными свойствами. Во-первых, яркий зелёный цвет поможет ему не потеряться в доме, среди других устройств. Во-вторых, крутой чехол сделанный из вспененного материала EVA, который не только приятный и мягкий на ощупь, но и легко поглощает удары. Благодаря ему планшет крайне трудно разбить, если только не залить его водой или сделать приличный прямой удар в экран.
Для доступа к разъёмам в виде 3,5-мм для наушников или кнопок, есть специальные вырезы, облегающие управление планшетом в чехле.
На задней стороне размещается кольцо синего цвета. Оно служит подставкой и держателем. Планшет можно поставить в горизонтальном или вертикальном положении. Ребенок может взять это самое кольцо и переносить планшет, как мини-портфель. Этакий небольшой интерактив.
Дисплей и звук
Планшет получил 8,7″ TFT-дисплей (нет ШИМ, что подойдёт каждому) с разрешением 1340×800 пикселей. Максимальная яркость не особо высокая, но такое решение можно считать плюсом, нет слепящего света для юного пользователя.
Под разными углами дисплей уходит в темноту, поэтому планшет придется держать всегда ровно перед собой. Сама картинка любого контента, если присмотреться, будет преобладать квадратными пикселями. Тем более если сравнивать с OLED-дисплеями, то разница на глаз будет точно заметной. Но стоит отметить, что это детский планшет и навряд ли кто-то из детей будет придираться к самой матрице.
Особо выделю маркий экран и как он быстро собирает отпечатки пальцев. С чем это связано – для меня загадка.
Внизу и вверху планшета размещены стереодинамики. Их качество оставляет желать лучшего, тем более каких-либо басов тут явно нет. Терпимо, до хрипоты на максимальной громкости не доходят.
Производительность
Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition оснащается бюджетным процессором Mediatek Helio P22, всего 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Вся работа происходит под управлением Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1, которая слегка претерпела изменения для ускорения работы. Но это никак не помогает планшету показывать себя шустрым устройством. Для взрослого, планшет просто медленный. Проблема с 32 ГБ постоянной памяти решается покупкой дополнительной SD-картой до 1 ТБ.
Камера в планшете вещь специфическая, но обойти этот момент никак нельзя. Основная камера обладает разрешением в 8 МП, а фронтальная получила всего 2 МП. Все снимки на оба модуля получаются шумными и низкого качества, но мелкий текст сфотографировать можно.
Детский функции
Использовать планшет нужно в специальном детском режиме «Samsung Kids». Он представляет собой отдельный лаунчер, который можно покинуть, только при вводе PIN-кода. Последний соответственно задаётся родителем, чтобы ребёнок не мог перейти в стандартное использование устройства. Этакий родительский контроль.
В лаунчере приятный и интуитивный интерфейс. Тут есть игры для детей, приложения для рисования, создания фотографий, записи голоса и браузер. Последний позволяет посещать только разрешенные сайты. Все дополнительные манипуляции происходят только при вводе пароля, который есть у родителя.
Запустить какой-либо топовый игровой проект на Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition, не получится. Все из-за слабого железа, которого хватит на игры из магазина Kids или совсем простые на средних настройках. Такое решение идеально подойдёт для пользователей дошкольного возраста, а вот подросткам точно нет.
Для родителей есть полезные функции в виде отслеживания активности использования планшета, ограничения на работу устройства и блокировка онлайн-покупок.
Время работы
За автономность Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition отвечает аккумулятор на 5100 мАч. Этого вполне хватает на просмотр видео в течение 7-8 часов или использования нетребовательного контента.
Основной проблемой тут является сама зарядка. Идущим в комплекте адаптером на 5 Вт (для планшета это крайне мало), придётся заряжать планшет всю ночь или где-то 3-4 часа.
Из приятного есть поддержка быстрой зарядки до 15 Вт, но тут нужно докупать более мощный зарядный блок.
Итого
Samsung Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition получился бюджетным планшетом, который в первую очередь ориентирован на дошкольников. Подросткам такой планшет явно не годится из-за слабых характеристик, долгой зарядки и среднего дисплея. Поэтому если вы хотите приобрести планшет для школьника, то этот вариант рассматривать не стоит.
Другое дело покупать Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition дошкольнику в качестве первого устройства. У него специальный чехол (действительно крутая вещь), который сохранит и защитит планшет от различных падений, а детские интерактивные игры помогут интересно провести досуг. Тут явно не будет претензий к дисплею или долгой зарядке.
Вы можете решить, что проще купить любой дешевый планшет для мультиков и игр, но это не будет детским планшетом. На таком устройстве нет специальной разработанной оболочки для детей с родительским контролем и должной защиты. Тем более, когда ребёнок подрастет, можно просто снять чехол и превратить планшет в обычный, а позже приобрести ему что-то более шустрое.
Плюсы
- Крутой чехол
- Встроенный детский режим
- Поддержка быстрой зарядки до 15 Вт
Минусы
- Слабое железо
- Комплектный зарядный блок на 5 Вт
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