Обзор планшета Samsung Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition

Сегодняшний рынок планшетов не такой разнообразный, как этого хотелось и тем более, что тут говорить про мобильные устройства, которые были разработаны с ориентиром на детей. Думаю, многим современным родителям знакомо, когда ребёнок пытается “отжать” смартфон или планшет. Особенно, страшно выглядит ситуация, когда в руки ребёнка попадает дорогое устройство.

И тут на сцену врывается Samsung со своей новинкой в виде детского планшета Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition. И родители и дети будут довольны. Почему? Расскажу далее.

Характеристики

Модель: Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition

Габариты (ВxШxТ): 212.5×124.7×8.0 мм, 366 г

Дисплей: 8,7″, (1340×800), TFT

Процессор: Mediatek Helio P22t

Камера основная: 8 МП

Камера фронтальная: 2 Мп

Память: 3 ГБ оперативной, 32 постоянной

Батарея: 5100 мАч, быстрая зарядка 15 Вт

ОС: Android 11, оболочка One UI 3.1

Связь: Wi-Fi 2,4+5,0 ГГц, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo

NFC: нет

Защита от воды: нет

Сканер: нет

Стоимость: 14 990 рублей

Комплектация

Поставляется детский планшет Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition в яркой коробке зеленого цвета. По всей её площади красуются всеми любимые смешарики.

Внутри коробки находится планшет Galaxy Tab A7 Lite черно-серебристого цвета, зарядный шнур, адаптер на 5 Вт, документация, чехол и наклейки. Особо выделяется из всего перечисленного яркий чехол и стикеры со смешариками. Выглядит всё это, действительно, классно.

Тот самый чехол

Как сделать планшет детским? Дать ему особенный чехол, который будет выделяться не только ярким цветом корпуса, но и защитными свойствами. Во-первых, яркий зелёный цвет поможет ему не потеряться в доме, среди других устройств. Во-вторых, крутой чехол сделанный из вспененного материала EVA, который не только приятный и мягкий на ощупь, но и легко поглощает удары. Благодаря ему планшет крайне трудно разбить, если только не залить его водой или сделать приличный прямой удар в экран.

Для доступа к разъёмам в виде 3,5-мм для наушников или кнопок, есть специальные вырезы, облегающие управление планшетом в чехле.

На задней стороне размещается кольцо синего цвета. Оно служит подставкой и держателем. Планшет можно поставить в горизонтальном или вертикальном положении. Ребенок может взять это самое кольцо и переносить планшет, как мини-портфель. Этакий небольшой интерактив.

Дисплей и звук

Планшет получил 8,7″ TFT-дисплей (нет ШИМ, что подойдёт каждому) с разрешением 1340×800 пикселей. Максимальная яркость не особо высокая, но такое решение можно считать плюсом, нет слепящего света для юного пользователя.

Под разными углами дисплей уходит в темноту, поэтому планшет придется держать всегда ровно перед собой. Сама картинка любого контента, если присмотреться, будет преобладать квадратными пикселями. Тем более если сравнивать с OLED-дисплеями, то разница на глаз будет точно заметной. Но стоит отметить, что это детский планшет и навряд ли кто-то из детей будет придираться к самой матрице.

Особо выделю маркий экран и как он быстро собирает отпечатки пальцев. С чем это связано – для меня загадка.

Внизу и вверху планшета размещены стереодинамики. Их качество оставляет желать лучшего, тем более каких-либо басов тут явно нет. Терпимо, до хрипоты на максимальной громкости не доходят.

Производительность

Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition оснащается бюджетным процессором Mediatek Helio P22, всего 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Вся работа происходит под управлением Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1, которая слегка претерпела изменения для ускорения работы. Но это никак не помогает планшету показывать себя шустрым устройством. Для взрослого, планшет просто медленный. Проблема с 32 ГБ постоянной памяти решается покупкой дополнительной SD-картой до 1 ТБ.

Камера в планшете вещь специфическая, но обойти этот момент никак нельзя. Основная камера обладает разрешением в 8 МП, а фронтальная получила всего 2 МП. Все снимки на оба модуля получаются шумными и низкого качества, но мелкий текст сфотографировать можно.

Детский функции

Использовать планшет нужно в специальном детском режиме «Samsung Kids». Он представляет собой отдельный лаунчер, который можно покинуть, только при вводе PIN-кода. Последний соответственно задаётся родителем, чтобы ребёнок не мог перейти в стандартное использование устройства. Этакий родительский контроль.

В лаунчере приятный и интуитивный интерфейс. Тут есть игры для детей, приложения для рисования, создания фотографий, записи голоса и браузер. Последний позволяет посещать только разрешенные сайты. Все дополнительные манипуляции происходят только при вводе пароля, который есть у родителя.

Запустить какой-либо топовый игровой проект на Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition, не получится. Все из-за слабого железа, которого хватит на игры из магазина Kids или совсем простые на средних настройках. Такое решение идеально подойдёт для пользователей дошкольного возраста, а вот подросткам точно нет.

Для родителей есть полезные функции в виде отслеживания активности использования планшета, ограничения на работу устройства и блокировка онлайн-покупок.

Время работы

За автономность Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition отвечает аккумулятор на 5100 мАч. Этого вполне хватает на просмотр видео в течение 7-8 часов или использования нетребовательного контента.

Основной проблемой тут является сама зарядка. Идущим в комплекте адаптером на 5 Вт (для планшета это крайне мало), придётся заряжать планшет всю ночь или где-то 3-4 часа.

Из приятного есть поддержка быстрой зарядки до 15 Вт, но тут нужно докупать более мощный зарядный блок.

Итого

Samsung Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition получился бюджетным планшетом, который в первую очередь ориентирован на дошкольников. Подросткам такой планшет явно не годится из-за слабых характеристик, долгой зарядки и среднего дисплея. Поэтому если вы хотите приобрести планшет для школьника, то этот вариант рассматривать не стоит.

Другое дело покупать Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition дошкольнику в качестве первого устройства. У него специальный чехол (действительно крутая вещь), который сохранит и защитит планшет от различных падений, а детские интерактивные игры помогут интересно провести досуг. Тут явно не будет претензий к дисплею или долгой зарядке.

Вы можете решить, что проще купить любой дешевый планшет для мультиков и игр, но это не будет детским планшетом. На таком устройстве нет специальной разработанной оболочки для детей с родительским контролем и должной защиты. Тем более, когда ребёнок подрастет, можно просто снять чехол и превратить планшет в обычный, а позже приобрести ему что-то более шустрое.

Плюсы Крутой чехол

Встроенный детский режим

Поддержка быстрой зарядки до 15 Вт Минусы Слабое железо

Комплектный зарядный блок на 5 Вт

Подписывайтесь на The GEEK в Telegram, в VK и обязательно в Instagram.