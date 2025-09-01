Актуальные промокоды Мир танков на сентябрь 2025: бонус, инвайт-коды | The GEEK
Промокоды для «Мир танков» на сентябрь 2025: бонус и инвайт-коды

Коды на золото, серебро, премиум-аккаунт и эксклюзивные танки

Промокоды в Мир танков позволяют получать различные бонусы и награды: золото, серебро, премиум-аккаунт и эксклюзивные танки. Мы собрали рабочие коды Мир танков на сентябрь 2025 года, а также рассказываем, как их активировать. Страница будет регулярно обновляться, поэтому добавьте ее в закладки, чтобы не пропустить новые предложения.

Промокоды Мир танков на сентябрь 2025 года

  • BOOSTERCREWEXP — 1 личный резерв (+50% к опыту за бой на 1 час), 1 личный резерв (+200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час).

Инвайт коды Мир танков на сентябрь 2025 года

Специальные инвайт-коды с бесплатными наградами действуют для новичков. Их можно активировать при регистрации нового аккаунта:

  • TANKISU — за выполнение всех задач из инвайт-кода: ИС-2 (VII), Т-34М-54 (VII) и Matilda LVT (IV), 5500 золота, премиум на 100 дней, 10 000 000 серебра, 500 000 опыта, 6 универсальных пособий, 100 личных резервов (+50% к кредитам на 1 час), 100 личных резервов (+300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час), 100 личных резервов (+100% к боевому опыту на 1 час). Те, кто попадут в десятку лучших: 90 раз 300% кредитов и 500% опыта, а потом ещё 90 раз 150% кредитов и 250% опыта.
  • IGRAIVMIRTANKOV — боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 1000 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 7 дней Объект 274а (VIII), КВ-122 (VII) и СУ-100Y (VI), боевая задача «Быстрый старт», купон со скидкой в 15% в Премиум магазине.
  • TANKOLET — AM 39 Gendron-Somua (II), боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 1000 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 10 боев Matilda LVT (IV).
  • LESTAMIRTAHKOV — T2 Light Tank (II), боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 1000 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 10 боев Matilda LVT (IV).
  • TANKBATTLES — M22 Locust (III), боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 750 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 10 боев Ram II (V).
  • MIPTAHKOB — Т-127 (III), боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 750 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 10 боев КВ-1 экранированный (V).
  • RUTANKS — T-34 с Л-11 (IV), боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 500 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 10 боев Т-34-85М экранированный (VI).
  • MTLESTA — Matilda LVT (IV), боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 500 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 10 боев Sherman VC Firefly экранированный (VI).
  • TAHKI — Т-34 экранированный (V), боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 250 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 10 боев Т-34-85М экранированный (VI).
  • TANKITOP1RU — КВ-1 экранированный (V), боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 250 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 10 боев Объект 244 экранированный (VI).

Промокоды Мир танков (устаревшие)

  • MT25VICTORYDAY — 3 дня премиума, 2D-стиль «Парадный мундир», 3 декали «Родина-мать», 3 надписи «Помним!».
  • COSMOSDAY25MT — 1 дня премиума, 2D-стиль «В космос!», 2 личных резерва +50% к опыту за бой на 1 час, 2 личных резерва +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час.
  • OVECHKIN895 — 89508 кредитов, +100% к опыту за бой на 1 час, +300% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час.
  • 8MARTA2025 — 1 дня премиума, 2D-стиль «Весне дорогу!», 3 декали «Прекрасный пол».
  • BDAY25TANKISU — 3 дня Премиум аккаунта,  5 контейнеров «Праздничная посылка».

Куда ввести промокод Мир танков?

Официальный портал игры:

  1. Авторизуйтесь на сайте «Мир танков»;
  2. В правом верхнем углу кликните по своему игровому имени и выберите «Активировать код»;
  3. В появившемся окне введите промокод и нажмите «Активировать»;
  4. Бонусы поступят на ваш аккаунт.

Премиум-магазин:

  1. Откройте страницу Премиум-магазина;
  2. В верхней части экрана нажмите на «Активировать код»;
  3. Введите промокод в специальное поле и подтвердите;
  4. Бонусы поступят на ваш аккаунт.

Lesta Game Center:

  1. Войдите в LGC, затем в верхнем левом углу кликните на свой никнейм;
  2. Выберите «Активировать код»;
  3. В открывшемся окне введите промокод и подтвердите;
  4. Бонусы поступят на ваш аккаунт.
