Новые рабочие промокоды в Standoff 2 на август 2025

Промокоды в Standoff 2 — это отличная возможность для игроков бесплатно получить ценные награды: скины на оружие, ножи, голду или кейсы. Публикуем рабочие промокоды в Standoff 2 на август 2025 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.

Важно: промокоды стендофф могут иметь ограниченный срок действия или лимит на количество активаций, либо действовать только в определенных регионах. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Рабочие промокоды Standoff 2 на август 2025

FHB79T3RZGHZ

BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа

NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа

SO2CARNBRAZ — 30 граффити Prey

Z7SO2S7 — 30 граффити Outcast

SO2BHTRAP — 30 граффити Gambit

UFC300S2PRO — граффити UFC

OUTCASTBPEXPIRE — 2 бокса Empire и уровень Battle Pass

7BDGIVEAWAY — 2 бокса Chameleon и уровень Battle Pass

Все остальные промокоды устарели и достигли максимального количества активаций на момент обновления материала.

Как ввести промокод в Standoff 2?

В игре:

Войдите в Standoff 2 Нажмите на иконку пистолета в левой части экрана В «Магазине» выберите вкладку «Промокод» Введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.

Через официальный сайт:

Зайдите на официальный сайт Standoff 2 В поле «Укажите свой аккаунт» введите ваш ID и нажмите «Искать» Перейдите в раздел «Промокод», введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.