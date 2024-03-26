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Первый запечатанный iPhone продали на аукционе за $130 тысяч

Первую модель iPhone с объемом памяти 4 ГБ в оригинальной запечатанной коробке продали на аукционе за $130 тысяч (~12 млн рублей). Его выставили на торги две недели назад, начальная цена составляла $10 тысяч.

В прошлом году аналогичный девайс был продан за $190 372 доллара, что на тот момент соответствовало примерно 17,1 млн рублей.

Нераспакованный редкий iPhone выставили на аукцион
Нераспакованный редкий iPhone выставили на аукцион
Нераспакованный редкий iPhone выставили на аукцион

Этот iPhone, выпущенный 29 июня 2007 года, был доступен покупателям в двух вариациях — с объемом памяти 4 и 8 ГБ. Несмотря на это, базовая версия с меньшим объемом памяти не пользовалась большим спросом среди потребителей. Через несколько месяцев после запуска Apple прекратила производство модели с 4 ГБ, что сделало ее редчайшим экземпляром.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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