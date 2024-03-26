Первый запечатанный iPhone продали на аукционе за $130 тысяч

Первую модель iPhone с объемом памяти 4 ГБ в оригинальной запечатанной коробке продали на аукционе за $130 тысяч (~12 млн рублей). Его выставили на торги две недели назад, начальная цена составляла $10 тысяч.

В прошлом году аналогичный девайс был продан за $190 372 доллара, что на тот момент соответствовало примерно 17,1 млн рублей.

Этот iPhone, выпущенный 29 июня 2007 года, был доступен покупателям в двух вариациях — с объемом памяти 4 и 8 ГБ. Несмотря на это, базовая версия с меньшим объемом памяти не пользовалась большим спросом среди потребителей. Через несколько месяцев после запуска Apple прекратила производство модели с 4 ГБ, что сделало ее редчайшим экземпляром.