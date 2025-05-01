Xiaomi выпустит карманный принтер с поддержкой AR-фото на глобальный рынок

Xiaomi готовится представить на глобальном рынке портативный фотопринтер Portable Photo Printer 1S. Устройство недавно появилось на международном сайте компании. Оно может печатать фотографии напрямую со смартфона с помощью приложения Mi Home.

Для печати используется специальная самоклеящаяся термобумага Zink с кристаллическим цветным покрытием, которая не требует использования картриджей с чернилами, так как цвета проявляются при нагревании.

Portable Photo Printer 1S также поддерживает функцию дополненной реальности (AR). Через Mi Home к изображению можно прикрепить видеоролик до 15 секунд или аудиофайл длиной до минуты. Соответствующий медиафайл воспроизводится после сканирования напечатанной фотографии в приложении.

Принтер совместим с форматами изображений JPEG, PNG и HEIF, поддерживает подключение к нескольким устройствам через Bluetooth 5.2 (Wi-Fi не требуется) и работает на операционных системах, начиная с Android 8.0 и iOS 12.

Напомним, в Китае мини-принтер стал доступен на краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin летом 2024 года. Его стоимость составляла 399 юаней ($55). Цена новинки на глобальном рынке пока неизвестна.