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Xiaomi выпустит карманный принтер с поддержкой AR-фото на глобальный рынок

Устройство печатает фотографии напрямую со смартфона и позволяет прикрепить к ним видео или аудио.

Xiaomi готовится представить на глобальном рынке портативный фотопринтер Portable Photo Printer 1S. Устройство недавно появилось на международном сайте компании. Оно может печатать фотографии напрямую со смартфона с помощью приложения Mi Home.

Для печати используется специальная самоклеящаяся термобумага Zink с кристаллическим цветным покрытием, которая не требует использования картриджей с чернилами, так как цвета проявляются при нагревании.

Xiaomi выпустила карманный фотопринтер с технологией дополненной реальности
Xiaomi выпустила карманный фотопринтер с технологией дополненной реальности
Xiaomi выпустила карманный фотопринтер с технологией дополненной реальности

Portable Photo Printer 1S также поддерживает функцию дополненной реальности (AR). Через Mi Home к изображению можно прикрепить видеоролик до 15 секунд или аудиофайл длиной до минуты. Соответствующий медиафайл воспроизводится после сканирования напечатанной фотографии в приложении.

Xiaomi выпустила карманный фотопринтер с технологией дополненной реальности
Xiaomi выпустила карманный фотопринтер с технологией дополненной реальности

Принтер совместим с форматами изображений JPEG, PNG и HEIF, поддерживает подключение к нескольким устройствам через Bluetooth 5.2 (Wi-Fi не требуется) и работает на операционных системах, начиная с Android 8.0 и iOS 12.

Напомним, в Китае мини-принтер стал доступен на краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin летом 2024 года. Его стоимость составляла 399 юаней ($55). Цена новинки на глобальном рынке пока неизвестна.

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Источник:
The GEEK, Xiaomi
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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