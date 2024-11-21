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Xiaomi провела ребрендинг Redmi

Изменения, которые мы заслужили

Компания Xiaomi провела ребрендинг своего дочернего бренда Redmi. Теперь название пишется исключительно заглавными буквами — REDMI, а логотип получил ярко-красный цвет вместо прежнего градиентного.

Ван Тенг, генеральный менеджер REDMI, объяснил, что эти изменения отражают стремление бренда идти в ногу со временем и соответствовать запросам потребителей.

«Новое десятилетие, новый имидж! Красный дизайн символизирует решительность быть популярным! Заглавные буквы символизируют нашу уверенность, с которой мы входим в новое десятилетие»

— сообщили в REDMI.

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Источник:
The GEEK, Weibo

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