Xiaomi провела ребрендинг Redmi

Компания Xiaomi провела ребрендинг своего дочернего бренда Redmi. Теперь название пишется исключительно заглавными буквами — REDMI, а логотип получил ярко-красный цвет вместо прежнего градиентного.

Ван Тенг, генеральный менеджер REDMI, объяснил, что эти изменения отражают стремление бренда идти в ногу со временем и соответствовать запросам потребителей.