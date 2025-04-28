Xiaomi представила телевизоры Redmi TV X 2025: 4K, 288 Гц и цены от $308

Xiaomi анонсировала в Китае серию доступных телевизоров Redmi TV X 2025. В линейку вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Все устройства оснащены 4K-экранами (3840 × 2160 пикселей) с базовой частотой обновления 144 Гц и возможностью разгона до 288 Гц в игровом режиме.

Модели обеспечивают охват 94% цветового пространства DCI-P3 и точность цветопередачи ΔE ≈ 2. За производительность отвечает процессор на базе четырёх ядер Cortex-A73 и графика Mali-G52 MC1. Работают телевизоры под управлением HyperOS 2.

Есть поддержка Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X и AMD FreeSync Premium. Из разъёмов предусмотрены HDMI 2.1 (с VRR и ALLM), USB 3.0, LAN и другие. Также есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC. Управлять телевизорами можно через встроенного голосового помощника Xiaomi Super XiaoAi.

Корпус устройств выполнен из металла с ультратонкими рамками. Модели отличаются мощностью звука: у 55-дюймового варианта — 2×12,5 Вт, у 85-дюймового — 2×15 Вт.

Redmi TV X 2025 уже доступны для предзаказа в Китае. Цена стартует с $308 за 55-дюймовую модель и достигает $700 за 85-дюймовую версию. Появление за пределами Китая пока не подтверждено.