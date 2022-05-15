Xiaomi Mix Fold 2 станет самым легким и тонким складным смартфоном

Популярный и проверенный инсайдер Ice Universe опубликовал новые подробности о складном Xiaomi Mix Fold 2.

Сообщается, что экрану новинки уделят много внимания, и он будет выгодно отличаться от первой версии Xiaomi Mix Fold. По словам инсайдера, Mix Fold 2 станет самым легким и тонким смартфоном в своем сегменте. Частота обновления вырастет, что не удивительно — у предшественника было 60 Гц.

Другой инсайдер Digital Chat Station ранее раскрыл размеры дисплеев: 6,5-дюймовый внешний и 8-дюймовый основной.

Помимо этого, устройству приписывают шарнир, позволяющий складываться в обе стороны. Схематические изображение и его упоминание нашли в сборке MIUI.

Слухи по дате выхода смартфона рознятся. Сейчас Mix Fold 2, предположительно, скрывается под кодовым номером «22061218C». Его могут представить как в июне, так и намного позже во второй половине года.

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