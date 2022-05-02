Схематические изображения гибкого Xiaomi Mi Mix Fold 2 нашли в сборке MIUI

На портале XDA разработчик Каспер Скжипек рассказал, что нашел изображение новой версии гибкого Xiaomi Mi Mix Fold. Чертежи обнаружились в сборке оболочки MIUI.

На изображениях видно, что на внутреннем дисплее фронтальная камера отсутствует. Основной блок камеры квадратный с закругленными углами.

Форм-фактор у Mi Mix Fold 2 изменится. Новинка может стать первым складным смартфоном с шарниром 360° и будет складываться в обе стороны. По слухам, устройство будет работать на однокристальном Snapdragon 8 Gen 1 и получит внутренний дисплей 2,5K LTPO с высокой частотой обновления.

Также сообщается, что Xiaomi работает над еще одним складным смартфоном под кодовым названием «Zizhan». Его упоминание также нашли в строках кода MIUI. У этого смартфона будет внешний Super AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц и HDR 10+.

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