Windows 11 не будет работать на старых процессорах

Microsoft подтвердила ранние слухи о том, что Windows 11 будет работать только на актуальных процессорах. Так операционная система запустится на процессорах Intel Core 8-го поколения и выше, серии Atom, Pentium, Celeron, Xeon, которые вышли вместе с Intel Core 8 и некоторых процессорах от AMD.

Windows 11 не будет устанавливаться на более ранние процессоры. Это означает, что собственные устройства Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro (2017) и Surface Studio 2 не будут обновлены до Windows 11.

Самое интересное, если пользователь каким-то образом установил тестовую сборку Windows 11, то релизная версия у него не запустится. Однако не исключено, что найдутся умельцы, которые смогут запустить релизную сборку на старых устройствах.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram