WhatsApp для ПК больше нельзя скачать в России

Мессенджер WhatsApp для ПК больше нельзя загрузить в России. Проблема относится к пользователям с Windows и macOS. При попытке загрузить клиент для компьютера в браузере появится ошибка о недоступности ресурса.
Редакция The GEEK попробовала произвести загрузку клиента WhatsApp и это удалось сделать только с использованием VPN-сервиса. Скорее всего, доступ к серверам загрузки запрещён для российских IP-адресов.
В App Store и Google Play приложение доступно и подобных проблем нет.
Ранее подобная проблема была с загрузкой образов Windows 10 и Windows 11.
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