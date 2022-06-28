WhatsApp для ПК больше нельзя скачать в России

Мессенджер WhatsApp для ПК больше нельзя загрузить в России. Проблема относится к пользователям с Windows и macOS. При попытке загрузить клиент для компьютера в браузере появится ошибка о недоступности ресурса.

Редакция The GEEK попробовала произвести загрузку клиента WhatsApp и это удалось сделать только с использованием VPN-сервиса. Скорее всего, доступ к серверам загрузки запрещён для российских IP-адресов.

В App Store и Google Play приложение доступно и подобных проблем нет.

Ранее подобная проблема была с загрузкой образов Windows 10 и Windows 11.

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