Warner Bros опровергли слухи об экранизации «Гарри Поттера и проклятого дитя»

Кинокомпания Warner Bros. опровергла слухи, которые недавно появились в The Sun, о том, что они собираются снять экранизацию пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя». В официальном заявлении компании говорится, что они не планируют создавать фильм на основе этой пьесы, и что все слухи о таком проекте не имеют основания.

Это заявление появилось после того, как некоторые СМИ сообщили, что Warner Bros. начала разработку экранизации пьесы, основанной на сценарии Джека Торна. Вместе с тем, официального подтверждения этой информации не было.

Спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя».

В связи с этим, многие поклонники «Гарри Поттера» начали выражать свою озабоченность на социальных сетях, опасаясь, что такой фильм может негативно повлиять на репутацию и качество истории о юном волшебнике.

Тем не менее, настоящая новость для поклонников Гарри Поттера пришла от самого Дэниела Редклиффа, который в своем последнем интервью The New York Times отказался от возможности вернуться к роли Гарри Поттера.

Я думаю, что это было бы несколько странно. Когда я закончил снимать последний фильм, мне было 21 год. Теперь мне уже 32, и я не уверен, что мне было бы интересно играть в этом возрасте Гарри Поттера. Сказал Редклифф

Таким образом, поклонники Гарри Поттера могут успокоиться: экранизация «Проклятого дитя» не планируется, а Дэниел Редклифф больше не будет играть роль Гарри Поттера на большом экране.