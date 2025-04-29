«Четыре всадника» возвращаются: вышел первый трейлер фильма «Иллюзия обмана 3»

Медиакорпорация Lionsgate опубликовала первый трейлер фильма «Иллюзия обмана 3».

В новой части легендарной франшизы «Четырем всадникам» придется объединиться с молодой командой иллюзионистов, чтобы разрушить планы международного криминального синдиката. Они хотят украсть бриллиант «Сердце», который используется для отмывания денег по всему миру.

Режиссером картины стал Рубен Фляйшер, известный работой над фильмами «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Веном» и «Анчартед: На картах не значится». К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко и Морган Фриман.

Премьера — 14 ноября 2025 года.