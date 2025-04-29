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«Четыре всадника» возвращаются: вышел первый трейлер фильма «Иллюзия обмана 3»

Премьера запланирована на 14 ноября 2025 года.

Медиакорпорация Lionsgate опубликовала первый трейлер фильма «Иллюзия обмана 3».

В новой части легендарной франшизы «Четырем всадникам» придется объединиться с молодой командой иллюзионистов, чтобы разрушить планы международного криминального синдиката. Они хотят украсть бриллиант «Сердце», который используется для отмывания денег по всему миру.


Режиссером картины стал Рубен Фляйшер, известный работой над фильмами «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Веном» и «Анчартед: На картах не значится». К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко и Морган Фриман.

Премьера — 14 ноября 2025 года.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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