В России продают крема и флешки с защитой от 5G
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Новости

В России продают крема и флешки с защитой от 5G

Пока в Великобритании жгут 5G вышки и продают «флешки» против 5G за 25 тыс рублей, то в России нашлись умельцы и придумали бизнес куда интересней.

На Авито начали продавать крема и мази с защитой от 5G. Ценник начинается от 500 и доходит до 5 тысяч рублей. У товара нет производителя, названия, а также нормальных фотографий. Кроме того, есть другие средства для защиты от излучения 5G — лаки для ногтей, вода и обереги.

  • 5g Crema 03
  • 5g Crema 02
  • 5g Crema 01

Кроме того, нашлось объявление на флешку от 5G. В описании сказано, что устройство защитит от излучения 5G, а для работы достаточно любого USB-входа. Стоимость устройства составляет 5 тысяч рублей.

  • 5g Usb

Что на самом деле продаётся – известно только сомнительного продавцу. Скорее всего обычные крема и флешки из ближайшего магазина. По всей видимости расчёт идёт на наивность людей, которые верят в сомнительные высказывания о вреде сетей пятого поколения.

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