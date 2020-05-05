В России продают крема и флешки с защитой от 5G

Пока в Великобритании жгут 5G вышки и продают «флешки» против 5G за 25 тыс рублей, то в России нашлись умельцы и придумали бизнес куда интересней.

На Авито начали продавать крема и мази с защитой от 5G. Ценник начинается от 500 и доходит до 5 тысяч рублей. У товара нет производителя, названия, а также нормальных фотографий. Кроме того, есть другие средства для защиты от излучения 5G — лаки для ногтей, вода и обереги.

Кроме того, нашлось объявление на флешку от 5G. В описании сказано, что устройство защитит от излучения 5G, а для работы достаточно любого USB-входа. Стоимость устройства составляет 5 тысяч рублей.

Что на самом деле продаётся – известно только сомнительного продавцу. Скорее всего обычные крема и флешки из ближайшего магазина. По всей видимости расчёт идёт на наивность людей, которые верят в сомнительные высказывания о вреде сетей пятого поколения.