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Apple облажалась: официальный аккаунт прорекламировал Samsung Galaxy Z Flip7

На официальной странице поддержки Apple по ошибке выложили рекламный ролик... нового флагмана Samsung.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 15:10

23 июля на аккаунте Apple в китайском Weibo случился казус: вместо информации об iPhone или другой продукции компании был опубликован ролик, продвигающий Samsung Galaxy Z Flip7, совсем свежий складной смартфон конкурента.

Видео сопровождалось качественным монтажом и явно было подготовлено для промо-кампании Samsung. Пост провисел в аккаунте недолго, но этого хватило, чтобы пользователи сохранили и начали делиться им в соцсетях.

Предположительно, ошибка произошла из-за того, что маркетинг в регионе ведёт аутсорсинговое агентство, работающее сразу с несколькими брендами. Один из сотрудников, судя по всему, перепутал видеоролики и выложил не тот файл.

Случай стал особенно громким на фоне слухов о готовящемся первом складном iPhone. По слухам, Apple работает над устройством с 7,8-дюймовым внутренним и 5,5-дюймовым внешним экраном, корпусом из титана и Touch ID вместо Face ID.

Анонс складного айфона ожидается в сентябре 2026 года как часть линейки iPhone 18.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

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