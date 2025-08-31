С 1 сентября айфоны с недостатком: что происходит? | The GEEK
close
Новости

С 1 сентября айфоны с недостатком: что происходит?

Быстрый разбор «бракованных» айфонов.
Glavred
Богдан Дегтярев сегодня в 22:56

С завтрашнего дня iPhone официально будут считаться товарами с недостатком, если на нем нет RuStore. Новый закон требует, чтобы все смартфоны поддерживали установку магазина приложений. На iOS это технически невозможно, поэтому продавцы начали вешать на айфоны ярлыки «без RuStore» или «товар с недостатком».

img_1622
img_1624
img_1623
img_1621

Можно ли вернуть такой айфон?

Формально — да, ведь он «не соответствует обязательным требованиям». Но магазины будут перестраховываться: при покупке попросят подписать бумагу, что вы согласны с недостатком и претензий не имеете. Так они защитятся от массовых возвратов и «потребительского терроризма».

Полного запрета на iPhone не будет. Продажи продолжатся, но теперь с пометками и дополнительной бюрократией.

id·209292·20250831_2256
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK. Паяю тексты, тестирую гаджеты и делюсь тем, что сам бы читал с интересом. Мой Телеграм-канал — про то, что не стыдно переслать другу.
iPhone и другие смартфоны можно будет вернуть без RuStore
Apple перестала подписывать iOS 18.6.1 — откатиться больше нельзя
«Почта России» добавила возможность получать посылки по QR-коду без интернета
Apple снимет с продажи четыре смартфона после презентации iPhone 17
В iPhone 17 могут оставить прошлогодний процессор, а топовые модели получат новый
Российские магазины начали предупреждать об iPhone и iPad без RuStore
СМИ: в Rutube начались массовые увольнения
Официально: презентация Apple iPhone 17 состоится 9 сентября
Предзаказ iPhone 17 в России: где оформить, цена и какие условия
Новые цвета iPhone 17: оранжевый для Pro и голубой для Air
Первый складной iPhone выйдет в 2026 году
iPhone 16 получит 25 Вт беспроводную зарядку с iOS 26
Прощай, Apple Pay. Бесконтактную оплату с помощью iPhone тестируют в России
Google Meet может быть заблокирован в России
Россияне за полгода купили более 4 млн Лабубу на сумму 3,6 млрд рублей
Лжесотрудник Роскомнадзора через мессенджер Max похитил у россиянки 444 тыс. рублей
Депутат Госдумы потребовал вернуть звонки в Telegram и WhatsApp
В мессенджере Max уже нашли первых мошенников

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK