С 1 сентября айфоны с недостатком: что происходит?

С завтрашнего дня iPhone официально будут считаться товарами с недостатком, если на нем нет RuStore. Новый закон требует, чтобы все смартфоны поддерживали установку магазина приложений. На iOS это технически невозможно, поэтому продавцы начали вешать на айфоны ярлыки «без RuStore» или «товар с недостатком».

Можно ли вернуть такой айфон?

Формально — да, ведь он «не соответствует обязательным требованиям». Но магазины будут перестраховываться: при покупке попросят подписать бумагу, что вы согласны с недостатком и претензий не имеете. Так они защитятся от массовых возвратов и «потребительского терроризма».

Полного запрета на iPhone не будет. Продажи продолжатся, но теперь с пометками и дополнительной бюрократией.