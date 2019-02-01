В Госдуму внесли законопроект разрешающий устанавливать приложения в обход App Store и Google Play

Госдума хочет заставить Google и Apple снизить комиссию до 20% и разрешить альтернативные магазины. Проект закона в ГД внёс первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов. Это в особенности касается App Store.

Как заявил депутат, проблема с монополизацией обсуждается не только в России, но и в других странах, а отсутствие «стороннего маркетплейса» у Apple давно является проблемой.

Законопроект предусматривает комиссию не более 20% (сейчас она составляет 30%) без учёта НДС. Если же владелец магазина установит максимальный размер комиссии, то закон должен обязать его отчислять треть дохода с продаж на территории РФ в специальный фонд. Последний будет учреждён для подготовки специалистов в сфере компьютерных технологий.

При этом инициативу уже раскритиковали. Глава комиссии по правовому регулированию цифровой экономики Александр Журавлёв заявил, что документ противоречит Гражданскому кодексу и допустил, что проект не поддержат, поскольку это будет навязыванием условий договора со стороны государства.

А директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что норма в 20% обусловлена неизвестными факторами — они не проясняются в тексте.

Также в документе не указаны надзорные структуры и санкции в случае невыполнения закона. Так что пока неясно, к чему приведут такие нововведения, если их, конечно, вообще примут.