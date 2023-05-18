В США впервые введен запрет на использование TikTok для жителей целого штата

Губернатор штата Монтана, Грег Джанфорте, выразил обвинения в адрес Telegram, WeChat и приложения для шопинга Temu, связывая их с «иностранными агентами». Он потребовал, чтобы государственные чиновники прекратили использование этих сервисов. Об этом сообщает портал The Verge.

Недавно Грег Джанфорте также официально запретил TikTok на территории штата Монтана, став первым штатом в США, который предпринял такие действия. Компания ByteDance, владеющая TikTok, также имеет связи с китайским бизнесом, а WeChat и Temu принадлежат китайским компаниям. Губернатор Монтаны объяснил свои действия необходимостью защиты персональных данных населения от влияния Коммунистической партии Китая.

В случае Telegram ситуация немного отличается, так как он был создан в России, а его штаб-квартира находится в ОАЭ. В письме Джанфорте указывается, что российское правительство использует Telegram «для слежки за людьми и сбора личной и конфиденциальной информации».

Новый закон, вступающий в силу 1 июня, запретит чиновникам использовать упомянутые выше приложения на своих смартфонах, ноутбуках, планшетах, компьютерах и других устройствах, имеющих доступ в интернет. Кроме того, Грег Джанфорте требует, чтобы частные компании, которые работают от имени штата Монтана, также отказались от использования «опасных» сервисов.