Ультрабюджетный Redmi 15C появился в продаже в России

Цены на новинку стартуют от 9 999 рублей.

В М.Видео-Эльдорадо начались продажи бюджетного смартфона Redmi 15C. Цены на новинку сейчас стартуют от 9 999 рублей.

Redmi 15C оснащен большим 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1600х720 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и яркостью 810 нит. Аппаратной основой смартфона стал процессор MediaTek Helio G81-Ultra, его дополняют до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилище до 256 ГБ eMMC 5.1.

За автономность отвечает аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. На задней панели расположилась основная 50-мегапиксельная камера с апертурой f/1.8.

Кроме того, есть боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу, NFC, поддержка двух SIM-карт и карты памяти microSD, а также Bluetooth 5.4, разъем для наушников 3,5 мм и защита IP64. «Из коробки» смартфон работает на Xiaomi HyperOS 2.

Стоимость смартфона в каналах продаж:

  • Redmi 15C (4/128 ГБ) — 10 499 рублей (9 999 рублей до 30 сентября);
  • Redmi 15C (4/256 ГБ) — 11 499 рублей (10 999 рублей до 30 сентября);
  • Redmi 15C (8/256 ГБ) — 12 999 рублей (12 499 рублей до 30 сентября).
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
