Ультрабюджетный Redmi 15C появился в продаже в России

В М.Видео-Эльдорадо начались продажи бюджетного смартфона Redmi 15C. Цены на новинку сейчас стартуют от 9 999 рублей.

Redmi 15C оснащен большим 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1600х720 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и яркостью 810 нит. Аппаратной основой смартфона стал процессор MediaTek Helio G81-Ultra, его дополняют до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилище до 256 ГБ eMMC 5.1.

За автономность отвечает аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. На задней панели расположилась основная 50-мегапиксельная камера с апертурой f/1.8.

Кроме того, есть боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу, NFC, поддержка двух SIM-карт и карты памяти microSD, а также Bluetooth 5.4, разъем для наушников 3,5 мм и защита IP64. «Из коробки» смартфон работает на Xiaomi HyperOS 2.

Стоимость смартфона в каналах продаж: