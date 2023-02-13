Учёные придумали устройство для снижения стресса

Исследователи из Корнеллского университета разработали новый способ снижения стресса у людей. Оказывается, если человека поглаживают мягкой кистью или мехом, он успокаивается. И вот в университете разработали устройство, которое гладит человека по руке с помощью кусочка синтетического меха.

Девайс крепится на предплечье, он включает в себя электромотор, пружину, мех и некоторые другие элементы. У человека создаётся впечатление, что его гладят или мягко почесывают, прямо как котика между ушами.

Этот принцип доказан несколько лет назад, в его основе лежат биологические механизмы, которые вызывают чувство удовлетворённости. Как показали тесты, уровень стресса при использовании такого устройства снижается до 50%.

Сейчас в Корнеллском университете планируют создать коммерческую версию продукта и вывести её на рынок.