Титановые Apple Watch Series 6 закончились по всему миру

Apple Watch Series 6 в титановом корпусе из специальной коллекции «Apple Watch Edition», невозможно приобрести по всему миру. Причина неизвестна.

По предположениям журналиста Марка Гурмана, остановка продаж может быть связана со скорым анонсом Apple Watch Series 7. По другим данным Apple прекратила производство Apple Watch в титановом корпусе несколько месяцев назад, и только сейчас их запасы закончились.

Ранее компания выпускала прошлое поколение Apple Watch Edition в керамическом корпусе, но спустя какое-то время сняла их с производства. Одна из весомых причин, может быть в том, что покупатели не хотят тратить огромную сумму на часы, которые буквально через год устареют.