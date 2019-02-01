TikTok продаёт провокационную одежду на фоне грядущей блокировки в США

Набирающая популярность социальная сеть TikTok открыла собственное сообщество с фирменной одеждой. Однако надписи на них носят «провокационный» характер на фоне запрета приложения в США. Например, предлагаются толстовки и футболки с надписями Not Going Anywhere (Никуда не уйду) и Here To Stay (Здесь, чтобы остаться). Стоимость начинается от 45 и 70 долларов.
Коллекция является отражением невероятной поддержки нашего сообщества, и мы гордимся тем, что увековечиваем это мнение: TikTok никуда не денется.Сообщается в пресс-релизе TikTok
Сами надписи были созданы в сотрудничестве с графическим дизайнером Джошуа Вайдс.
На данный момент весь ассортимент магазина распродан.
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