Tekken 7, NFS Hot Pursuit и Civilization VI временно бесплатные для Xbox

Пользователи Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X могут бесплатно загрузить файтинг Tekken 7, стратегию Civilization VI и ремастер популярной Need for Speed Hot Pursuit.

Чтобы получить бесплатный доступ нужна одна из двух подписок: Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate. Всё прохождение и награды будут сохранены после приобретения проекта.

Если какая-либо игра понравилась, то её можно приобрести со скидкой. Цены следующие:

Tekken 7 — $50 $10

$10 Civilization VI — $60 $19,8

$19,8 Need for Speed Hot Pursuit Remastered — $40 $24

Загрузить бесплатно вышеперечисленные игры можно до 9:59 по Москве 29 марта.