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Новости

Tekken 7, NFS Hot Pursuit и Civilization VI временно бесплатные для Xbox

Пользователи Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X могут бесплатно загрузить файтинг Tekken 7, стратегию Civilization VI и ремастер популярной Need for Speed Hot Pursuit.

Чтобы получить бесплатный доступ нужна одна из двух подписок: Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate. Всё прохождение и награды будут сохранены после приобретения проекта.

Если какая-либо игра понравилась, то её можно приобрести со скидкой. Цены следующие:

  • Tekken 7 — $50 $10
  • Civilization VI — $60 $19,8
  • Need for Speed Hot Pursuit Remastered — $40 $24

Загрузить бесплатно вышеперечисленные игры можно до 9:59 по Москве 29 марта.

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Источник:
Microsoft Store
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