Tekken 7, NFS Hot Pursuit и Civilization VI временно бесплатные для Xbox

Пользователи Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X могут бесплатно загрузить файтинг Tekken 7, стратегию Civilization VI и ремастер популярной Need for Speed Hot Pursuit.
Чтобы получить бесплатный доступ нужна одна из двух подписок: Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate. Всё прохождение и награды будут сохранены после приобретения проекта.
Если какая-либо игра понравилась, то её можно приобрести со скидкой. Цены следующие:
- Tekken 7 —
$50$10
- Civilization VI —
$60$19,8
- Need for Speed Hot Pursuit Remastered —
$40$24
Загрузить бесплатно вышеперечисленные игры можно до 9:59 по Москве 29 марта.
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