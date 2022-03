Игры Sony больше нельзя купить в Steam из России

Игры Sony больше нельзя приобрести российским пользователям в Steam. При заходе на страницу с играми от PlayStation Studios исчезли цены и кнопки «В корзину». Игроки не могут приобрести God of War, Days Gone, Horizon Zero Dawn и прочие популярные проекты.

На момент написания данной заметки God of War и другие игры Sony, можно приобрести через Epic Games Store.

На днях Sony Interactive Entertainment приостановила свою деятельность в России, а пользователям PlayStation был закрыт доступ в онлайн-магазин. Кроме того, компания отложила выход Gran Turismo 7 в России.

