Сеть restore увеличила зоны для тестирования Apple Vision Pro в Москве и регионах

Сеть магазинов restore объявила об увеличении количества зон для тестирования гарнитуры Apple Vision Pro, открывая дополнительные точки в Москве и регионах.

Новые зоны для теста Apple Vision Pro открываются в ТЦ “Европейский” и “Афимолл” в Москве, а с 26 февраля – в ТЦ “Галерея” в Санкт-Петербурге, ТЦ “Галерея” в Новосибирске и ТЦ “Гринвич” в Екатеринбурге.

Ранее зоны тестирования гарнитуры были открыты в московских магазинах restore на ул. Неглинная 8/10 и в торговых центрах Авиапарк и Атриум 10 февраля.