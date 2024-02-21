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Сеть restore увеличила зоны для тестирования Apple Vision Pro в Москве и регионах

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Валентин Снежин сегодня в 00:01

Сеть магазинов restore объявила об увеличении количества зон для тестирования гарнитуры Apple Vision Pro, открывая дополнительные точки в Москве и регионах.

Новые зоны для теста Apple Vision Pro открываются в ТЦ “Европейский” и “Афимолл” в Москве, а с 26 февраля – в ТЦ “Галерея” в Санкт-Петербурге, ТЦ “Галерея” в Новосибирске и ТЦ “Гринвич” в Екатеринбурге.

Ранее зоны тестирования гарнитуры были открыты в московских магазинах restore на ул. Неглинная 8/10 и в торговых центрах Авиапарк и Атриум 10 февраля.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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