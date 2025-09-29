Серия Nubia Red Magic 11 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5 получила дату выхода

Nubia официально подтвердила дату выхода своей новой флагманской линейки Red Magic 11 Pro — презентация состоится 17 октября. Смартфоны будут ориентированы на геймеров и получат новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

По данным инсайдеров, в серию войдут две модели — Red Magic 11 Pro и 11 Pro+. Ожидается, что обе версии будут иметь схожие характеристики, но старшая получит до 24 ГБ оперативной памяти и хранилище на 1 ТБ.

Главные особенности серии:

Плоский дисплей с подэкранной фронтальной камерой нового поколения.

Аккумулятор на 8000 мАч, поддержка быстрой зарядки.

Встроенный ультразвуковой сканер отпечатков.

Воздушная турбина и водяная система охлаждения.

Защита IP68 от пыли и влаги.

По слухам, смартфоны могут получить 50-мегапиксельную селфи-камеру и специальный чип, который улучшит отклик экрана в играх.