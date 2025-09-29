Серия Nubia Red Magic 11 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5 получила дату выхода | The GEEK
Серия Nubia Red Magic 11 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5 получила дату выхода

В линейку войдут две модели — Red Magic 11 Pro и 11 Pro+.

Nubia официально подтвердила дату выхода своей новой флагманской линейки Red Magic 11 Pro — презентация состоится 17 октября. Смартфоны будут ориентированы на геймеров и получат новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

По данным инсайдеров, в серию войдут две модели — Red Magic 11 Pro и 11 Pro+. Ожидается, что обе версии будут иметь схожие характеристики, но старшая получит до 24 ГБ оперативной памяти и хранилище на 1 ТБ.

Главные особенности серии:

  • Плоский дисплей с подэкранной фронтальной камерой нового поколения.
  • Аккумулятор на 8000 мАч, поддержка быстрой зарядки.
  • Встроенный ультразвуковой сканер отпечатков.
  • Воздушная турбина и водяная система охлаждения.
  • Защита IP68 от пыли и влаги.

По слухам, смартфоны могут получить 50-мегапиксельную селфи-камеру и специальный чип, который улучшит отклик экрана в играх.

id·211540·20250929_1337
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
