Серия Nubia Red Magic 11 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5 получила дату выхода

Nubia официально подтвердила дату выхода своей новой флагманской линейки Red Magic 11 Pro — презентация состоится 17 октября. Смартфоны будут ориентированы на геймеров и получат новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.
По данным инсайдеров, в серию войдут две модели — Red Magic 11 Pro и 11 Pro+. Ожидается, что обе версии будут иметь схожие характеристики, но старшая получит до 24 ГБ оперативной памяти и хранилище на 1 ТБ.
Главные особенности серии:
- Плоский дисплей с подэкранной фронтальной камерой нового поколения.
- Аккумулятор на 8000 мАч, поддержка быстрой зарядки.
- Встроенный ультразвуковой сканер отпечатков.
- Воздушная турбина и водяная система охлаждения.
- Защита IP68 от пыли и влаги.
По слухам, смартфоны могут получить 50-мегапиксельную селфи-камеру и специальный чип, который улучшит отклик экрана в играх.
