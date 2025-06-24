Криминальный сериал «Гангстерленд» с Томом Харди и Пирсом Броснаном продлили на второй сезон

Сериал «Гангстерленд», рассказывающий о борьбе криминального клана за власть, продлили на второй сезон. Первый сезон завершился 1 июня 2025 года, и уже спустя несколько недель проект получил зелёный свет на продолжение.

Шоу стало вторым по популярности оригинальным сериалом Paramount+, уступив только «Землевладельцу» Тейлора Шеридана. Первый эпизод посмотрели 26 млн зрителей. На IMDb рейтинг «Гангстерленда» составляет 8,4.

В главных ролях: Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен. Режиссёром двух эпизодов и одним из продюсеров выступил Гай Ричи.