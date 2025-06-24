Новости

Криминальный сериал «Гангстерленд» с Томом Харди и Пирсом Броснаном продлили на второй сезон

Шоу стало одним из самых успешных проектов Paramount+.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 13:54

Сериал «Гангстерленд», рассказывающий о борьбе криминального клана за власть, продлили на второй сезон. Первый сезон завершился 1 июня 2025 года, и уже спустя несколько недель проект получил зелёный свет на продолжение.

Шоу стало вторым по популярности оригинальным сериалом Paramount+, уступив только «Землевладельцу» Тейлора Шеридана. Первый эпизод посмотрели 26 млн зрителей. На IMDb рейтинг «Гангстерленда» составляет 8,4.

В главных ролях: Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен. Режиссёром двух эпизодов и одним из продюсеров выступил Гай Ричи.

👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
Variety
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
«Терминатор 2» возвращается в российский прокат в 4К
Халк возвращается: Марк Руффало появится в роли Брюса Бэннера в фильме «Человек-паук 4»
Расписание выхода серий второго сезона «Фишер»
Расписание выхода серий боевика «Гангстерленд» Гая Ричи
Marvel перенесла премьеры «Мстителей: Судный день» и «Секретные войны»
Netflix показал трейлер третьего сезона «Игры в кальмара»
«Четыре всадника» возвращаются: вышел первый трейлер фильма «Иллюзия обмана 3»
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Хищник: Пустоши»
Warner Bros. запускает в разработку вторую часть «Minecraft в кино»
15 фильмов и сериалов удалили из российского Apple TV+
Каналы viju TV1000 отключили на двух крупных платформах
Инсайдер: новый «Супермен» Джеймса Ганна провалился на тестовых показах
Все актеры фильма «Мстители: Судный день» от Marvel
Netflix показал трейлер седьмого сезона «Чёрного зеркала»
Слух: Джонни Депп вернётся к роли Джека Воробья в новых «Пиратах Карибского моря»
Стала известна дата выхода 3 сезона «Игры в кальмара»
Крис Коламбус предложил Киллиана Мерфи на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»
Стало известно, когда выйдет 3 сезон «Игра в кальмара»
Стали известны первые подробности сериала «Майор Гром»
Кинокомикс «Крейвен-охотник» показал худший старт среди всех фильмов Marvel от Sony

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK