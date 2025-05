Рост цен на Xbox: Microsoft объяснила подорожание консолей и игр

С 1 мая 2025 года Microsoft официально пересмотрела ценовую политику и начала повышать стоимость своего игрового «железа» и контента. Консоли Xbox Series X и S, а также аксессуары — в том числе контроллеры — подорожают по всему миру. В США и Канаде изменения затронут также гарнитуры.

Новые цены для США:

Xbox Series S — от $379,99 (+$80)

— от $379,99 (+$80) Xbox Series X — от $549,99 (+$100)

На этом изменения не заканчиваются. К праздничному сезону 2025–2026 годов Microsoft поднимет цену на новые игры собственной разработки: базовая стоимость составит $80. В этот список уже попадают такие тайтлы, как Call of Duty, Fable, State of Decay 3 и другие.

Компания объясняет пересмотр цен «рыночными условиями» и растущими издержками на разработку игр. Аналогичный шаг недавно предприняла Sony, увеличив цены в Европе, а Nintendo установила ценник в $450 за грядущую Nintendo Switch 2.

Примечательно, что Microsoft активно выводит свои флагманские тайтлы за пределы экосистемы Xbox — в том числе на PlayStation. Среди них: Forza Horizon 5, Indiana Jones and the Great Circle, DOOM: The Dark Ages, Oblivion: Remastered. Это связывают с необходимостью компенсировать многомиллиардные траты на покупку Activision Blizzard.

Информации об изменении стоимости подписки Game Pass пока не поступало.