Роскомнадзор заблокировал крупнейших фотобанк Shutterstock

Фотобанк Shutterstock перестал работать в России из-за частичной блокировки сайта Роскомнадзором, вызванной размещением материала, неудовлетворяющего существующим требованиям. Об этом сообщило агентство Fotodom, эксклюзивный представитель Shutterstock в России и странах СНГ.

Пока дизайнерам рекомендуется использовать VPN или специальные расширения для браузера, чтобы попасть на сайт. Материалы, вызвавшие блокировку, уже были удалены, а сам сайт возобновит работу без ограничений через три дня.

Это уже вторая блокировка сайта Shutterstock в России по этой причине. Shutterstock позволяет дизайнерам и фотографам по всему миру делиться своим творчеством для последующей монетизации. Fotodom заверил, что поставщик продолжит работу на территории РФ с сохранением всех лицензий.