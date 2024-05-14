Релиз Project Gameface — софта для управления играми лицом

Компания Google сделала небольшой подарок разработчикам приложений для Android и отдала в их руки инструмент Project Gameface — этакую игровую мышь без рук.

Технология может считывать эмоции на лице или движения головы для управления в играх. К примеру: открытие рта для перемещения курсора или поднятие бровей для клика. Инструмент уже доступен для всех желающих на площадке GitHub да еще и с открытым исходным кодом.

Впервые софт Project Gameface был анонсирован в прошлом году на конференции Google I/O. Тогда же авторы заявили, что инструмент использует камеру устройства и базу данных MediaPipe’s Face Landmarks Detection API, откуда берутся выражения лиц.

Интересно, что с момента анонса Google успела посотрудничать с социальным предприятием Incluzza и вместе проверить расширение Project Gameface на другие сферы. К примеру, использование технологии для работы, обучения или социальных ситуаций.