Realme представит в России новые часы и ноутбук 7 декабря

Бренд realme уже 7 декабря представит в России новые продукты: realme Book Prime, realme Watch 3 Pro и realme Watch S100.
Ноутбук realme Book Prime оснащен процессором Intel Core i5-11320H, 16 Гб памяти и SSD 512 Гб. Помимо этого, в ноутбук встроена продвинутая система охлаждения с двумя вентиляторами.
Часы realme Watch 3 Pro привлекают внимание экраном 1,78″ Amoled, а также обладают встроенным высокоточным и энергоэффективным датчиком GPS.
Еще одна новинка, которую представит бренд — realme Watch S100. Умные часы могут похвастаться не только экраном 1,69”, но и продолжительностью работы — до 12 дней.
Презентация состоится 7 декабря в 14:00 по Мск.
Комментарии