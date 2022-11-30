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Realme представит в России новые часы и ноутбук 7 декабря

Бренд realme уже 7 декабря представит в России новые продукты: realme Book Prime, realme Watch 3 Pro и realme Watch S100.

Ноутбук realme Book Prime оснащен процессором Intel Core i5-11320H, 16 Гб памяти и SSD 512 Гб. Помимо этого, в ноутбук встроена продвинутая система охлаждения с двумя вентиляторами.

Часы realme Watch 3 Pro привлекают внимание экраном 1,78″ Amoled, а также обладают встроенным высокоточным и энергоэффективным датчиком GPS.

Еще одна новинка, которую представит бренд — realme Watch S100. Умные часы могут похвастаться не только экраном 1,69”, но и продолжительностью работы — до 12 дней.

Презентация состоится 7 декабря в 14:00 по Мск.

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Источник:
realme
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