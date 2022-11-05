Realme 10 показали на официальных тизерах

Realme 10 появился на официальных изображениях. Смартфон должны представить 9 ноября в трех цветовых вариантах. Вчера производитель официально подтвердил один из них — Clash White, а теперь тизерит корпус Rush Black.

Из изображений видно, что сканер отпечатков пальцев встроили в кнопку питания сбоку. Также Realme написала в своем Twitter, что вес смартфона составляет 178 г, толщина — 7,95 мм.

Ранее компания уже подтверждала, что Realme 10 получит процессор MediaTek Helio G99, дисплей Super AMOLED с частотой 90 Гц и 8 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до +8 Гб виртуальной.

Основной камере приписывают 50 Мп, фронтальной — 16 Мп. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки.