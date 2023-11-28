Продажи бюджетника Infinix SMART 8 с аккумулятором на 5000 мАч стартуют в России

Компания Infinix представила в России новую модель бюджетного смартфона SMART 8, отличающуюся повышенной производительностью и функциональностью по доступной цене.

Новинка оборудована 8-ядерным процессором Unisoc T606, выполненным по 12-нанометровому техпроцессу, и предлагает до 128 ГБ встроенной памяти и до 4 ГБ ОЗУ (с возможностью расширения до 8 ГБ). Устройство набирает более 240 тысяч баллов в бенчмарках AnTuTu.

Смартфон получил 6,6-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 500 нит, основную камеру на 13 Мп с кольцевой вспышкой, дополнительный сенсор на 2 Мп, селфи-камеру на 8 Мп с LED-вспышкой, а также аккумулятор на 5000 мАч.

Устройство будет доступно к покупке с 5 декабря в трех цветовых решениях: блестящее золото, зеленый кристалл и черный лес. SMART 8 доступен в России в двух версиях:

3/64 ГБ за 9 990 рублей (промо цена 7 990 рублей)

4/128 ГБ за 11 990 рублей (промо цена 8 990 рублей).