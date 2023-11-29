Предзаказ Steam Deck с OLED-экраном стартовал в России: цены шокируют

В начале ноября Valve анонсировала новую модель портативной консоли Steam Deck, особенностью которой стал OLED-экран и улучшенная автономность.

Новинку уже можно предзаказать из России, однако, цены шокируют. DNS предлагает версию с хранилищем на 512 ГБ за 89 999 рублей, а на 1 ТБ – за 99 999 рублей. При этом в США приобрести Steam Deck можно за 50 000 рублей и 59 000 рублей соответственно (без учета налогов).

Напомним, Steam Deck OLED получила 7,4-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц, батарею на 50 Вт·ч, которая позволяет играть от 3 до 12 часов, и 16 ГБ оперативной памяти. «Сердцем» консоли стал процессор Zen 2 4c/8t, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу.