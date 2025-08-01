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Предзаказ на HUAWEI Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra открыли в России

Новые фотофлагманы прибыли на российский рынок.

Российские магазины электроники начали принимать предзаказы на смартфоны HUAWEI Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra.

HUAWEI Pura 80 Ultra

Стоимость новинок:

  • HUAWEI Pura 80 Pro (12/512 ГБ) — 89 999 рублей;
  • HUAWEI Pura 80 Ultra (16/512 ГБ) — 139 999 рублей.

Некоторые магазины в период предзаказа до 8 августа предоставляют в подарок часы HUAWEI WATCH GT 5 Pro и сервисные привилегии, которые включают в себя 1 год HUAWEI Care+ бесплатно.

HUAWEI Pura 80 Pro

Напомним, глобальная версия линейки Pura 80 была представлена в начале июля. За месяц до этого новинки дебютировали в Китае. О том, чем они отличаются, читайте в отдельном материале.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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