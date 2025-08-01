Предзаказ на HUAWEI Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra открыли в России

Российские магазины электроники начали принимать предзаказы на смартфоны HUAWEI Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra.

HUAWEI Pura 80 Ultra

Стоимость новинок:

HUAWEI Pura 80 Pro (12/512 ГБ) — 89 999 рублей;

HUAWEI Pura 80 Ultra (16/512 ГБ) — 139 999 рублей.

Некоторые магазины в период предзаказа до 8 августа предоставляют в подарок часы HUAWEI WATCH GT 5 Pro и сервисные привилегии, которые включают в себя 1 год HUAWEI Care+ бесплатно.

HUAWEI Pura 80 Pro

Напомним, глобальная версия линейки Pura 80 была представлена в начале июля. За месяц до этого новинки дебютировали в Китае. О том, чем они отличаются, читайте в отдельном материале.