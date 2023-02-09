Представлена первая в мире трёхсторонняя зубная щётка

Компания Heisr представила первую в мире трехстороннюю электрическую зубную щетку, которая отличается необычным размещением щетинок. Сама чистка производится с помощью звука.

Новинка имеет несколько режимов чистки зубов, включая отдельный для любителей кофе и сигарет. Еще есть встроенная опция массажа десен. Помимо этого, щётка может похвастаться головкой, которая разворачивается на 180 градусов. Это позволяет легче добраться до дальних зубов.

В качестве источника питания используется аккумулятор, заряда которого хватит до 2 месяцев. Пока что новинку можно предзаказать на Kickstarter за $99 (порядка 7200 рублей по курсу). В будущем цена поднимется. Поставки стартуют в марте 2023 года.