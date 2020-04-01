Последние обновления PlayStation 4 ломает консоли

Очень часто после выхода обновления, некоторые устройства, а раньше это касалось в большинстве случаев смартфонов и операционных систем, переставали работать. Но теперь этот вирус переметнулся и на игровые приставки. Об этом стало известно после того, как обладатели PlayStation 4 обновились до версии 7.50. К сожалению, оно не принесло ничего хорошего, однако появились практически нерешаемые проблемы.

Так, на форумах и в социальных сетях начали появляться жалобы пользователей на то, что PlayStation 4 постоянно перезагружается, у некоторых консоль вообще не включается даже в безопасный режим. Тех, кто сумел перевести игровую приставку в безопасный режим – малое количество. Еще меньше тех, кто сумел установить прошивку самостоятельно, используя USB-накопитель.

Если говорить о самом обновление, то это всего лишь простой накопительный апдейт, в котором разработчики исправили ряд второстепенных ошибок. На данный момент представители Sony знают о проблеме и уже начали ее исследовать. Если вы по какой-то причине пока не установили обновление, лучше этого пока не делать.