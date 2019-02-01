PlayStation 4 ещё поживёт — Sony заверила, что не упразднит её сразу после выхода PS5
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PlayStation 4 ещё поживёт — Sony заверила, что не упразднит её сразу после выхода PS5

Компания Sony в очередной раз подтвердила, что после релиза PlayStation 5 предыдущая консоль не уйдёт с рынка. Во всяком случае, не сразу. На это указывает тот факт, что для «четвёрка» запланирован целый ряд новых игр.

Как заявил исполнительный директор Sony по маркетингу Эрик Лемпель в рамках стрима Game Fest, на PlayStation 4 предстоит сделать ещё очень многое, потому консоль остаётся «в строю». Он также заверил, что PlayStation 4 была и останется «большой частью всего, что делает Sony», а игры для приставки будут выходить и в дальнейшем.

Также топ-менеджер уточнил, что The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima не станут последними эксклюзивами для PlayStation 4. Другие игры также будут выходить под PS4, но они получат и поддержку PS5.

Таким образом, японская корпорация позволит владельцам приставок нынешнего поколения не тратиться на новые консоли сразу после их выхода. Этот процесс планируется сделать плавным и постепенным.

Отметим, что компания ранее уже озвучила список игр-эксклюзивов для PS5. В их числе есть Turismo 7, Horizon Forbidden West, Ratchet and Clank: Rift Apart и Spider-Man: Miles Morales.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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