Ответы на вопросы о российском шутере SPINE в духе фильмов ган-фу

Российская студия Nekki провела большую сессию ответов на вопросы касательно их новой игры — одиночного сюжетного экшена SPINE, ориентированного на перестрелки и бои в духе Джона Уика. Ну а мы убрали из ответов все лишнее и подготовили выжимку из самых важных фактов об истории, механиках и устройстве будущего проекта.

Персонажи, сюжет и мир

По большей части SPINE берет фокус на «ощущение крутого боевика с оружием и операторской работой», но все остальное — чистый нарратив и повествование. В центре лежит тема взаимодействия людей и искусственного интеллекта, который, кстати, сыграет не последнюю роль в истории.

Как заявили авторы, сюжетная линия разворачивается вокруг только пары персонажей — Редлайн и ее боевого помощника Spine. На огонек заглянут и другие герои оригинального комикса, но они выступят второстепенными лицами. В будущем вселенная получит развитие, так что мы увидим больше историй.

Касательно устройства мира, он точно не будет открытым. Разработчики нацелены на создание максимально насыщенного и эмоционального геймплея с сильным сюжетом, так что никакого искусственного растяжения прохождения. Лучше короткий и уникальный опыт, чем долгая и затянутая игра.

Анимация и постановка боевых сцен

То, как сейчас выглядят движения главной героини в трейлерах — еще не окончательная версия анимации. Авторы хотели как можно быстрее показать продукт игрокам, а теперь занимаются доработкой. В дальнейшем немного изменится моделька Редлайн, так что движения станут проворнее и отзывчивее.

Интересно, что для создания боевых сцен разработчики активно вдохновлялись культовыми фильмами. Но помогло не только это — аниматоры студии Nekki уже имеют неплохой опыт постановки сцен с паркуром и боевыми искусствами из-за прошлых игр. Да и на помощь пришли специалисты из сферы кино: каскадеры и неназванный режиссер-постановщик.

Время прохождения и реиграбельность

Пока что рано говорить о продолжительности прохождения SPINE, но авторы уже готовы гарантировать как минимум «несколько выходных, полных экшена и веселья». К тому же, игра получит некоторые функции реиграбельности, ожидаемые от жанра beat ’em up: в духе режимов «Hardcore» и «Новая игра плюс».

Платформы, дополнительный контент и демоверсия

Как сообщил продюсер игры Дмитрий Пименов, SPINE в обязательном порядке появится на Steam Deck, ведь это одно из его любимых устройств на данный момент. Уже сейчас он время от времени пробует ранние версии игры на портативной консоли. Но, в любом случае, при релизе акцент будет именно на комфорте пользователей и производительности.

О дополнительном контенте говорить пока что рано, но авторы согласны с пользователями — игре нужна как физическая копия для коллекционеров дисков, так и графические материалы, вроде артбуков. Но все это появится скорее в каком-нибудь «фан-наборе» уже после официального релиза.

А что касается демоверсии перед выходом игры — такая возможность рассматривается. По задумке разработчиков, SPINE будет этакими американскими горками эмоций, так что пробная миссия только вызовет больший интерес. Но окончательное решение будет зависеть от издательского подхода, который еще не определен.