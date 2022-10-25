Опубликованы пресс-изображения Realme 10

Популярный инсайдер OnLeaks опубликовал пресс-рендеры грядущего Realme 10. Смартфон показан в двух градиентных цветах: черном и розово-оранжевом.

Основная камера сдвоенная, указан датчик на 50 Мп.

По слухам, Realme 10 получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Процессором может выпустить MediaTek Helio G99 или MediaTek Dimensity 1080 (который подтверждено будет в серии Redmi Note 12). Емкость аккумулятора 5000 мАч + 33-ваттная зарядка. Объем оперативной памяти — 8 Гб.

Ранее другой инсайдер Equal Leaks публиковал немного другие данные о смартфонах. Их можно посмотреть тут.

Представить линейку Realme 10 должны в ноябре.