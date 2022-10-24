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Раскрыты полные характеристики Realme 10 и Realme 10 Pro

Популярный инсайдер Equal Leaks опубликовал полные характеристики грядущих Realme 10 и 10 Pro.

Характеристики Realme 10 следующие:

  • 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 2400×1080 и частотой обновления 120 Гц;
  • процессор MediaTek G99;
  • аккумулятор 4870 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки;
  • основная камера 108 + 2 Мп, фронтальная — 16 Мп;
  • объем оперативной памяти 6/8/12 Гб, встроенной 64/128/256/512 Гб;
  • габариты 163.7×74.2×8.1мм, вес — 190 гр.

Realme 10 Pro приписывают:

  • 6,7-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц;
  • процессор Dimensity 1080;
  • аккумулятор 4890 мАч + поддержка 67-ваттой зарядки;
  • основная камера 108 + 8 + 2 Мп, фронтальная — 16 Мп;
  • объем оперативной памяти 6/8/12 Гб, встроенной 64/128/256/512 Гб;
  • габариты 161.5×73.9×7.78мм, вес — 172,5 гр.

Также про Pro-версию сообщается, что он получит самый тонкий «подборок» в 2,3 мм. Для сравнения приводят рамку Samsung Galaxy S22 Ultra, у него она имеет ширину 2,6 мм.

Представить линейку Realme 10 должны до начала ноября. Ранее смартфоны появлялись на рендерах, их можно посмотреть тут.

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Источник:
EqualLeaks, Ithome

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