Представлены OPPO Watch 3 и OPPO Watch 3 Pro с LTPO-экраном

Компания OPPO провела в Китае презентацию смарт-часов OPPO Watch 3 и OPPO Watch 3 Pro. Устройства получили максимум технологичных решений, чтобы выделиться на рынке умных носимых аксессуаров.

Дисплей часов OPPO Watch 3 Pro окружен узкими рамками, а сбоку разместился металлический безель и одна кнопка. Лицевая сторона имеет немного изогнутый вид.

OPPO Watch 3 Pro стали первым носимым устройством в Китае с LTPO-экраном (1,91″, 378×496, 326 ppi) и поддержкой частоты обновления 1 Гц. Это особенно сказывается на функции Always On Display и внушительной автономности для такого устройства – до 4 дней при включенном AOD и до 15 дней в экономичном режиме. Также огромный вклад в автономности играет чипсет Snapdragon W5 Gen 1 в паре со вспомогательным Apollo 4 Plus. Для 100% зарядки батареи на 550 мАч достаточно выделить 65 минут.

Часы оснащены поддержкой eSIM, NFC, GPS, 1 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти. Есть все необходимые датчики для отслеживания пульса, качества сна, кислорода крови, шагомер и ЭКГ. В автоматическом режиме устройство способно определять 6 видом спортивных занятий и более 100 режимов при ручном вводе.

OPPO Watch 3 (слева) и OPPO Watch 3 Pro (справа)

Младшая модель OPPO Watch 3 обладает схожими параметрами, но вместо LTPO AMOLED в них используется AMOLED (1,75″, 372×430, 326 ppi). Также у них нет безеля и датчика для проведения ЭКГ.

Для персонализации OPPO Watch 3 и OPPO Watch 3 Pro можно оснастить ремешками из кожи, силикона, ткани и миланского плетения.

Оба устройства обладают водонепроницаемостью 5 АТМ и умеют работать с Android 6 и выше, а также iOS 13 и новее.

Продажи часов в Китае начнутся с 19 августа. OPPO Watch 3 с силиконовым ремешком обойдутся в 1599 ($236), а классическая версия с кожаным ремешком –1699 юаней ($251). Стоимость OPPO Watch 3 Pro с аналогичными ремешками составит 1999 ($295) и 2099 ($310) юаней соответственно

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!