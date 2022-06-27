Представлены OPPO Reno 8 и Reno 8 Pro в расцветке Iris Purple

Компания OPPO представила фиолетовую версию смартфона OPPO Reno 8. Анонс новинки состоялся в Китае.

Окраска корпуса под названием «фиолетовый ирис» досталась только младшим моделям Reno 8 и Reno 8 Pro. Флагманская версия Reno 8 Pro+ сохранила прежние цвета и осталась без какого-либо обновления.

Стоимость фиолетовых OPPO Reno 8 остались без изменений. Обе модели предлагаются в конфигурациях на 8/128 и 8/256 ГБ за 2499 и 2999 юаней в случае Reno 8 и 3199 и 3499 юаней за Reno 8 Pro.

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