Новости

OpenAI представила GPT‑5 — она бесплатная и мощнее всех прошлых версий

Без ограничений не обошлись.

OpenAI анонсировала GPT‑5 — новую языковую модель, которая умеет генерировать сайты, игры, приложения и сложный код по одному запросу. Она стала умнее в точных науках, лучше справляется с фактами и предлагает помощь, сравнимую с целой командой экспертов.

GPT‑5 будет доступна бесплатно, но с лимитами для обычных пользователей. В OpenAI показали пять примеров работающих веб-приложений, созданных при помощи коротких текстовых промтов.

В числе новых возможностей:

  • генерация интерфейсов и логики сайтов и игр,
  • улучшенные навыки планирования, анализа и оформления,
  • помощь с отладкой кода и дизайном интерфейсов,
  • высокая точность в медицине, математике и естественных науках.

Модель будет постепенно появляться у всех пользователей ChatGPT.

Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
