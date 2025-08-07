OpenAI представила GPT‑5 — она бесплатная и мощнее всех прошлых версий

OpenAI анонсировала GPT‑5 — новую языковую модель, которая умеет генерировать сайты, игры, приложения и сложный код по одному запросу. Она стала умнее в точных науках, лучше справляется с фактами и предлагает помощь, сравнимую с целой командой экспертов.
GPT‑5 будет доступна бесплатно, но с лимитами для обычных пользователей. В OpenAI показали пять примеров работающих веб-приложений, созданных при помощи коротких текстовых промтов.
В числе новых возможностей:
- генерация интерфейсов и логики сайтов и игр,
- улучшенные навыки планирования, анализа и оформления,
- помощь с отладкой кода и дизайном интерфейсов,
- высокая точность в медицине, математике и естественных науках.
Модель будет постепенно появляться у всех пользователей ChatGPT.
[link] → подпишись на наш Telegram-канал ▌
Комментарии в Telegram